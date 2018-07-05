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Новости / Культура

Впервые в Кирове в уникальной атмосфере проходит выставка актуального искусства

Вчера, 17:46 | Просмотров: 125 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Впервые в Кирове в уникальной атмосфере проходит выставка актуального искусства. Экспозиция оформлена в необычном пространстве.

Старейшее здание Вятки - дом предпринимателя Сапожникова - выбран для проведения выставки не случайно. Помещение свыше пятисот квадратных метров позволяет вместить более 50-ти произведений искусства.

Впервые в Кирове в уникальной атмосфере проходит выставка актуального искусстваДАНИИЛ РЫБНИКОВ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Здесь собраны работы 5-ти художников. У них осознанно или нет, получается, создавать именно то искусство, которое требуется современной России и актуальному искусству».

На выставке представлены художники: Раина Рубинчик, Евгений Сиб, Ираида Монастырская, Анастасия Бровко, Иаков Лебедев. Некоторые работы могут шокировать неподготовленного зрителя. Но, безусловно, произведения искусства будут интересны всем: как профессионалам, так и любителям живописи.

ДАНИИЛ РЫБНИКОВ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Здесь собраны все работы Ираиды Монастырской. Это молодая, талантливая кировская художница. Здесь мы видим очень яркие символы ситуации в нашей стране. Это не совсем манекен, он символизирует определенную известную персону, которая очень любит спать на важных событиях.

Выставка актуального искусства работает по 10-е июля с 17 до 20 часов по адресу - улица Красной Звезды, 14. Вход свободный.


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