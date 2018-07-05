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Впервые в Кирове в уникальной атмосфере проходит выставка актуального искусства. Экспозиция оформлена в необычном пространстве.Старейшее здание Вятки - дом предпринимателя Сапожникова - выбран для проведения выставки не случайно. Помещение свыше пятисот квадратных метров позволяет вместить более 50-ти произведений искусства.На выставке представлены художники: Раина Рубинчик, Евгений Сиб, Ираида Монастырская, Анастасия Бровко, Иаков Лебедев. Некоторые работы могут шокировать неподготовленного зрителя. Но, безусловно, произведения искусства будут интересны всем: как профессионалам, так и любителям живописи.Выставка актуального искусства работает по 10-е июля с 17 до 20 часов по адресу - улица Красной Звезды, 14. Вход свободный.