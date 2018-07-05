Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"
Сегодня для качественного воплощения на сцене творческой идеи необходимы серьезные средства. Для создания истории о «Коте по имени Боб» привлекали, например, художников из Петербурга, делали на заказ кукол. В результате получился спектакль, который собирает аншлаги. И все это благодаря федеральной программе «Театр детям» в рамках, которой регион получил 13 миллионов рублей. Правильный вкус к искусству необходимо прививать с малых лет.
АНСАРИЯ СЕМИЗОРОВА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А.Н.АФАНАСЬЕВА:
«То есть если к нам будут приходить дети, потом они будут расти и переходить в театра на Спасской, а затем в драму. И поэтому очень важно создавать такие условия, чтобы детям хотелось приходить в театр».
Проект сегодня активно поддерживает правительство области, губернатор Игорь Васильев и заместитель председателя правительства региона Андрей Плитко. Федеральное финансирование рассчитано на несколько лет и позволяет области начать реализацию крупных проектов не только среди детских театров. Так в планах сделать реконструкцию Театра на Спасской и кировской драмы. Цель, которая ставится - добиться, чтобы зритель получал всеобъемлющее удовольствие при посещении спектаклей.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно культура наконец-то получает возможность и получает свой национальный проект. И это есть для нас новый старт, новые возможности».
Зритель видит конечный результат в виде спектакля. Однако сегодня многое из того, что делается - остается за кадром. Театр кукол может похвастаться не только новыми постановками. На поступившие деньги были закуплены: современный звуковой пульт и новый рояль. Техническое переоснащение позволит театральному искусству в Кировской области выйти на новый уровень.
ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР "ТЕАТРА НА СПАССКОЙ":
«Создание этой федеральной программы и год театра действительно сделают толчок, для развития не только театра для детей, но и вообще театра, как вида искусства в нашем отечестве».
Недавно правительством области было принято еще одно решение - на начало творческого сезона кировской драме выделили 700 тысяч рублей на постановки. У театров Кирова также будет возможность принять участие в конкурсе и стать обладателями специальной премии в 3 миллиона рублей за лучший спектакль.
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