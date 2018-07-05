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Новости / Культура

Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"

Вчера, 20:45 | Просмотров: 110 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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В Кирове сегодня обсуждали развитие кировских театров. Реконструкция драмы и "Театра на Спасской", новые возможности для постановок и техническое переоснащение. Сфера культуры получила свой национальный проект по развитию театрального искусства. Как это отразится на кировском зрителе?

Сегодня для качественного воплощения на сцене творческой идеи необходимы серьезные средства. Для создания истории о «Коте по имени Боб» привлекали, например, художников из Петербурга, делали на заказ кукол. В результате получился спектакль, который собирает аншлаги. И все это благодаря федеральной программе «Театр детям» в рамках, которой регион получил 13 миллионов рублей. Правильный вкус к искусству необходимо прививать с малых лет.

Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"АНСАРИЯ СЕМИЗОРОВА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А.Н.АФАНАСЬЕВА:
«То есть если к нам будут приходить дети, потом они будут расти и переходить в театра на Спасской, а затем в драму. И поэтому очень важно создавать такие условия, чтобы детям хотелось приходить в театр».

Проект сегодня активно поддерживает правительство области, губернатор Игорь Васильев и заместитель председателя правительства региона Андрей Плитко. Федеральное финансирование рассчитано на несколько лет и позволяет области начать реализацию крупных проектов не только среди детских театров. Так в планах сделать реконструкцию Театра на Спасской и кировской драмы. Цель, которая ставится - добиться, чтобы зритель получал всеобъемлющее удовольствие при посещении спектаклей.

Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно культура наконец-то получает возможность и получает свой национальный проект. И это есть для нас новый старт, новые возможности».

Зритель видит конечный результат в виде спектакля. Однако сегодня многое из того, что делается - остается за кадром. Театр кукол может похвастаться не только новыми постановками. На поступившие деньги были закуплены: современный звуковой пульт и новый рояль. Техническое переоснащение позволит театральному искусству в Кировской области выйти на новый уровень.

Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР "ТЕАТРА НА СПАССКОЙ":
«Создание этой федеральной программы и год театра действительно сделают толчок, для развития не только театра для детей, но и вообще театра, как вида искусства в нашем отечестве».

Недавно правительством области было принято еще одно решение - на начало творческого сезона кировской драме выделили 700 тысяч рублей на постановки. У театров Кирова также будет возможность принять участие в конкурсе и стать обладателями специальной премии в 3 миллиона рублей за лучший спектакль.


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