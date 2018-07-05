Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"

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В Кирове сегодня обсуждали развитие кировских театров. Реконструкция драмы и "Театра на Спасской", новые возможности для постановок и техническое переоснащение. Сфера культуры получила свой национальный проект по развитию театрального искусства. Как это отразится на кировском зрителе?Сегодня для качественного воплощения на сцене творческой идеи необходимы серьезные средства. Для создания истории о «Коте по имени Боб» привлекали, например, художников из Петербурга, делали на заказ кукол. В результате получился спектакль, который собирает аншлаги. И все это благодаря федеральной программе «Театр детям» в рамках, которой регион получил 13 миллионов рублей. Правильный вкус к искусству необходимо прививать с малых лет.Проект сегодня активно поддерживает правительство области, губернатор Игорь Васильев и заместитель председателя правительства региона Андрей Плитко. Федеральное финансирование рассчитано на несколько лет и позволяет области начать реализацию крупных проектов не только среди детских театров. Так в планах сделать реконструкцию Театра на Спасской и кировской драмы. Цель, которая ставится - добиться, чтобы зритель получал всеобъемлющее удовольствие при посещении спектаклей.Зритель видит конечный результат в виде спектакля. Однако сегодня многое из того, что делается - остается за кадром. Театр кукол может похвастаться не только новыми постановками. На поступившие деньги были закуплены: современный звуковой пульт и новый рояль. Техническое переоснащение позволит театральному искусству в Кировской области выйти на новый уровень.Недавно правительством области было принято еще одно решение - на начало творческого сезона кировской драме выделили 700 тысяч рублей на постановки. У театров Кирова также будет возможность принять участие в конкурсе и стать обладателями специальной премии в 3 миллиона рублей за лучший спектакль.