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Новости / Культура

О «Летних вечерах» в театре кукол и новом директоре

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 99 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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О "Летних вечерах в театре кукол" и новом директоре театра. В Кировском театре кукол прошла большая пресс-конференция.

Завершение сезона для любого театра - событие масштабное. Здесь каждый старается по-особенному удивить своего зрителя. Театр кукол предлагает своим зрителям перелистать классику и на 5 дней с головой окунуться в театральную жизнь.

О «Летних вечерах» в театре кукол и новом директореАНСАРИЯ СЕМИЗОРОВА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Этот фестиваль, который сейчас проходит. Это очень хорошая возможность для жителей нашего города посетить театр и особенно для гостей нашего города, потому что два других театра, насколько я знаю, сейчас находятся уже в отпуске».

Вот уж действительно, листая классику. Будут и Льюис Кэролл, и Салтыков-Щедрин, и Оскар Уайльд. И, конечно, вечные вопросы: что такое любовь, честность, добро.

О «Летних вечерах» в театре кукол и новом директореАНДРЕЙ АНТОНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Мы решили ставить в этом фестивале не только классические произведения, но и подводки к этим спектаклям. Погруженность зрителя в эти спектакли и сделать так, чтобы начиналось это буквально с дверей театра, поэтому очень рекомендуем тем, кто придет на наш фестиваль, приходить за пол часа до спектакля».

На этом сюрпризы не заканчиваются. "Большая экскурсия" - уникальная возможность побывать в театральных мастерских и увидеть театр изнутри. Удивят и не совсем привычной для театра кукол постановкой - читка пьесы "Алиса во снах" - зрители и актеры в прямом смысле слова поменяются местами. Каждый спектакль рассчитан определенную аудиторию, а значит "театральное погружение" точно состоится.

О «Летних вечерах» в театре кукол и новом директореЕЛЕНА ПАВЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ:
«Спектакли мы будем показывать также в разное время, и разные спектакли. Листая классику, да, авторы представляют собой известные произведения, но мы составили программу так, чтобы это было и для детей, и для взрослых».

В целом признаются - сезон был удачный. На "каникулы" куклы отправятся до начала следующего сезона, который откроется настоящим театральным праздником - международным фестивалем "Вятка- город детства".


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