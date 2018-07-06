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О "Летних вечерах в театре кукол" и новом директоре театра. В Кировском театре кукол прошла большая пресс-конференция.Завершение сезона для любого театра - событие масштабное. Здесь каждый старается по-особенному удивить своего зрителя. Театр кукол предлагает своим зрителям перелистать классику и на 5 дней с головой окунуться в театральную жизнь.Вот уж действительно, листая классику. Будут и Льюис Кэролл, и Салтыков-Щедрин, и Оскар Уайльд. И, конечно, вечные вопросы: что такое любовь, честность, добро.На этом сюрпризы не заканчиваются. "Большая экскурсия" - уникальная возможность побывать в театральных мастерских и увидеть театр изнутри. Удивят и не совсем привычной для театра кукол постановкой - читка пьесы "Алиса во снах" - зрители и актеры в прямом смысле слова поменяются местами. Каждый спектакль рассчитан определенную аудиторию, а значит "театральное погружение" точно состоится.В целом признаются - сезон был удачный. На "каникулы" куклы отправятся до начала следующего сезона, который откроется настоящим театральным праздником - международным фестивалем "Вятка- город детства".