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Новости / Культура

В Кирове проходит выставка виртуальной реальности «Вятка глазами художников»

Вчера, 12:20 | Просмотров: 134 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Пешая прогулка по Кирову может превратиться в виртуальное путешествие по городу прошлого. В помощь путешественникам мобильный телефон и электронные мольберты, которые установлены в разных точках Кирова. Такую возможность кировчанам и гостям города подарил Вятский художественный музей.

По сей день он считается самым величественным и красивейшим храмом на Вятке. Александро-Невский собор был заложен в 1839 году и возведен на добровольные пожертвования в память о посещении города императором Александром I. До наших дней собор не сохранился, в 1937 году памятник архитектуры был взорван, затем его разобрали на кирпич. Вновь увидеть собор на том же месте, где сейчас находится филармония, можно с помощью мобильного телефона и бесплатного приложения. Проект "Вятка глазами художников" дает возможность погрузиться в мир дополненной реальности.

- Мы наводим на код и получаем изображение ... мы даже можем видеть все точки, где размещены объекты.

6 мольбертов размещены в разных уголках города. Были выбраны не только исторически важные и интересные объекты, но те, которые наиболее часто встречаются на полотнах художников из коллекции Вятского художественного музея. Наведя мобильный телефон на один из мольбертов можно увидеть около десятка картин разных авторов, стилей и эпох с изображением одного и того же здания.

- По каждому произведению можно увидеть, кто создал, годы жизни, технику.
- Мы можем разглядывать детали, увидеть даже автограф.

В Кирове проходит выставка виртуальной реальности «Вятка глазами художников»ИВАН МОРОЗОВ:
«Я проходил мимо, смотрел на это здание. Можно увидеть исторический вид здания, даже не посещая музей».

В дополненной реальности можно увидеть Репинский особняк, усадьбу Жмакиных, дом Витберга, Спасский собор, Трифонов монастырь и Александро-Невский собор. Цифровые мольберты установлены рядом с этими зданиями, мольберт, посвященный Александро-Невскому собору - рядом с филармонией.

В Кирове проходит выставка виртуальной реальности «Вятка глазами художников»СОФЬЯ КУЛЕШОВА, ЗАВ. ОТДЕЛОМ ПРОЕКТНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Мы просто понаблюдали за людьми, за молодежью, которая смотрит на мир через мобильное устройство. Мы решили, пусть люди увидят Вятку глазами художников, через экран и это будет современно, интересно. Это единственный проект в России на сегодняшний день».

Воплотить идею в жизнь помогло участие в грантовом конкурсе. Презентация уже готового проекта на фестивале молодежи в Сочи вызвала огромный интерес коллег из других регионов и была признана одним из достижений фестиваля.


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