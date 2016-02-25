При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

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В рамках федеральной программы Фонда кино центр культурного развития «Ярград» получил субсидию в размере 4,858 млн рублей.

О готовности финансировать из федерального бюджета открытие кинотеатров во всех райцентрах Кировской области, где их еще нет, шла речь на встрече министра культуры РФ Владимира Мединского во время встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

В Кировской области в 2017-2018 годах реализуется восемь таких проектов на общую сумму 40 миллионов рублей.

Основная задача проекта - популяризация российских фильмов.

После завершения торжественной части мероприятия зрители посмотрели новый российский фильм «Тренер».