В музее Васнецовых открылась выставка художника Игоря Румянцева
Выставка охватывает весь период творческой жизни Игоря Румянцева, начиная с дипломной работы "Семья" написанной в 1979 году, заканчивая последней картиной - "Длань Господня" - он закончил её в 2017, незадолго до смерти. Художник писал много портретов своих знакомых и друзей: поэтов, актеров, священнослужителей, людей искусства. Поражают их одухотворённые лица. Перед нами не маски, а живые люди.
МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«В портретах Игорь Румянцев изображаем эмоциональное состояние человека: раздумье, мечтание - тем они и ценны».
Игорь Румянцев расписывал много храмов, это он украсил колонны Успенского Собора образами Трифона Вятского и Богородицы, расписал свод храма, это он написал образ Серафима Саровского в одноименной церкви, общее число его работ для церкви трудно назвать. Румянцев для православной Вятки сделал не меньше чем Феофан Грек или Андрей Рублев для Москвы и Владимира - так велико количество его церковных росписей, так проникновенны эти иконы. Некоторые наброски к росписям храма Иоанна Предтечи в Кирове были найдены случайно, уже после смерти художника.
МАРИНА СЕЛЕЗНЁВА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть список из 14 храмов, в росписи которых он принимал участие. На 40-й день я убирала его мастерскую и нашла некие рулоны бумаги, я думала - это чистая бумага».
Эскизы чуть было не пошли на обёртку для других картин, каково же было удивление, когда в рулонах открылись образы, которые все верующие нашего города знают по росписи храма Иоанна Предтечи.
Наследие художника - около 200 портретов и других работ. Все их вдова живописца готова раздарить тем, кто на них изображен или их родственникам. На этот смелый шаг она решилась сама, художник при жизни ничего не говорил о том, какой видит судьбу своего наследия.
ЛЮБОВЬ РУМЯНЦЕВА, ВДОВА ХУДОЖНИКА:
«Я думаю, была бы его воля, конечно, но это пришло мне в голову. Это портреты. И некоторых мы не знаем, кто. И мы надеемся, что люди придут и возьмут эти портреты».
Часть работ останется в фондах музея, часть уже нашла новых владельцев. И уже сейчас понятно, что не всех изображённых на холстах людей удастся найти: кто-то уже в мире ином, кто-то уехал из города и даже страны. Помочь им узнать об этой выставке поможет и наш телеканал. Поиск героев продолжается.
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