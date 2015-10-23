В музее Васнецовых открылась выставка художника Игоря Румянцева

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В выставочном зале Вятского художественного музея открылась выставка портретов художника Игоря Румянцева, которые он писал всю жизнь. Вдова живописца готова отдать эти картины тем людям, которые на них изображены.Выставка охватывает весь период творческой жизни Игоря Румянцева, начиная с дипломной работы "Семья" написанной в 1979 году, заканчивая последней картиной - "Длань Господня" - он закончил её в 2017, незадолго до смерти. Художник писал много портретов своих знакомых и друзей: поэтов, актеров, священнослужителей, людей искусства. Поражают их одухотворённые лица. Перед нами не маски, а живые люди.Игорь Румянцев расписывал много храмов, это он украсил колонны Успенского Собора образами Трифона Вятского и Богородицы, расписал свод храма, это он написал образ Серафима Саровского в одноименной церкви, общее число его работ для церкви трудно назвать. Румянцев для православной Вятки сделал не меньше чем Феофан Грек или Андрей Рублев для Москвы и Владимира - так велико количество его церковных росписей, так проникновенны эти иконы. Некоторые наброски к росписям храма Иоанна Предтечи в Кирове были найдены случайно, уже после смерти художника.Эскизы чуть было не пошли на обёртку для других картин, каково же было удивление, когда в рулонах открылись образы, которые все верующие нашего города знают по росписи храма Иоанна Предтечи.Наследие художника - около 200 портретов и других работ. Все их вдова живописца готова раздарить тем, кто на них изображен или их родственникам. На этот смелый шаг она решилась сама, художник при жизни ничего не говорил о том, какой видит судьбу своего наследия.Часть работ останется в фондах музея, часть уже нашла новых владельцев. И уже сейчас понятно, что не всех изображённых на холстах людей удастся найти: кто-то уже в мире ином, кто-то уехал из города и даже страны. Помочь им узнать об этой выставке поможет и наш телеканал. Поиск героев продолжается.