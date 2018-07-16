В Кильмези прошел юбилейный фестиваль «Вятский лапоть»

Поделиться новостью:

В Кильмези на этой неделе тоже было многолюдно. Поселок на один день превратился в ремесленную столицу Кировской области. Фестиваль "Вятский лапоть" прошел здесь уже в юбилейный, 10 раз и собрал лучших мастеров из многих регионов России.Тот случай, когда действительно - яблоку негде упасть: шьют, вяжут, вырезают и, конечно, плетут лапти. 5 тысяч гостей со всех уголков России и почти 200 мастеров народных промыслов - уже в 10 раз на пару дней Кильмезь превращается в настоящую ремесленную столицу Кировской области.Кажется, здесь связано с лаптем абсолютно все. Закладка "Лаптевой аллеи", настоящая "Лаптева деревня". Кильмезь объединяет промысловиков разных регионов и национальностей. Русские, татары, удмурты, марийцы угощают гостей национальными блюдами, знакомят со своей культурой.Умелые руки и немного усидчивости - главный секрет успешного ремесленника. Фестиваль не случайно проводят именно в Кильмези. В 19 веке в этих местах плели обувь из липового лыка очень высокого качества. Сегодня в Кильмези встречаются мастера самых разных профилей.Год от года фестиваль становится масштабнее, все больше мастеров принимают в нем участие. Павел Батуев не пропустил ни одного фестиваля. Приехал еще десять лет назад и теперь возвращается каждый год.Сидеть без дела - точно не про этот праздник. Ярмарка продажа, развлекательная программа с конными скачками и выступлением канатоходцев. И, пожалуй, самое интересное - футбольный матч на «Кубок лаптя» между депутатами областного Заксобрания и районной думы.Яркий и самобытный, "Вятский лапоть" - настоящий народный бренд Кировской области, который с каждым годом приобщает к народному творчеству все больше людей.