В Кильмези прошел юбилейный фестиваль «Вятский лапоть»
Тот случай, когда действительно - яблоку негде упасть: шьют, вяжут, вырезают и, конечно, плетут лапти. 5 тысяч гостей со всех уголков России и почти 200 мастеров народных промыслов - уже в 10 раз на пару дней Кильмезь превращается в настоящую ремесленную столицу Кировской области.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Настроение очень хорошее. Я в прошлом году здесь был, а в этом году еще больше, наверное, гостей приехало и вот столько мастеров, столько просто радостных лиц. Просто радуют сердце. Это очень хорошо, что уже в 10 раз. Сегодня уже говорили о тех, кто начинал, этих людей вывели, показали, сказали о них - это тоже главное, чтобы кто же все-таки начал это прекрасное дело. Очень хорошо, что сохраняются традиции - вот посадили деревья, будем играть в футбол».
Кажется, здесь связано с лаптем абсолютно все. Закладка "Лаптевой аллеи", настоящая "Лаптева деревня". Кильмезь объединяет промысловиков разных регионов и национальностей. Русские, татары, удмурты, марийцы угощают гостей национальными блюдами, знакомят со своей культурой.
МАГСУМ ГАБДУЛХАКОВ, ОРГАНИЗАТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ "ВЯТСКИЙ ЛАПОТЬ":
«Люди соскучились по такому народному, простому, как сказать можно, не такому экстраординарному, какие-то такие мероприятия, которые связаны с эстрадой, а вот по простонародному - отдохнуть, приехать».
Умелые руки и немного усидчивости - главный секрет успешного ремесленника. Фестиваль не случайно проводят именно в Кильмези. В 19 веке в этих местах плели обувь из липового лыка очень высокого качества. Сегодня в Кильмези встречаются мастера самых разных профилей.
ВЛАДИМИР ЕЛЫШЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ (РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ):
«Это у меня мини-ткацкий станок. Я тку пояски. Именно здесь у меня сейчас заряжено на ткать поясок, вот такие пояски у меня идут. На 29 ниток. Это в принципе тип такой же, как старину ткали».
Год от года фестиваль становится масштабнее, все больше мастеров принимают в нем участие. Павел Батуев не пропустил ни одного фестиваля. Приехал еще десять лет назад и теперь возвращается каждый год.
ПАВЕЛ БАТУЕВ, МАСТЕР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ:
«Я если бы сюда первый раз не приехал на "Вятский лапоть", я бы и лапти плести не стал, честно говоря».
Сидеть без дела - точно не про этот праздник. Ярмарка продажа, развлекательная программа с конными скачками и выступлением канатоходцев. И, пожалуй, самое интересное - футбольный матч на «Кубок лаптя» между депутатами областного Заксобрания и районной думы.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот в сегодняшней игре, наверное, не важен результат, а важно то, что мы продолжаем традиции. Важно то, что мы здесь сегодня вместе играем в ту игру, которая сегодня понравилась, наверное, всей нашей стране. Я вообще за то, чтобы вообще развивался спорт, за то, чтобы и дети и взрослые играли в футбол и в остальные игры: командные, индивидуальные. На пример сегодня говорит о том, что в любом возрасте можно играть, можно заниматься спортом».
Яркий и самобытный, "Вятский лапоть" - настоящий народный бренд Кировской области, который с каждым годом приобщает к народному творчеству все больше людей.
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