Выставка стереографий известного вятского фотографа Сергея Лобовикова
Прогулки на улицах Парижа, шедевры архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь старой Вятки — всё это оживает в буквальном смысле слова. Кажется, можно протянуть руку и самим оказаться в начале 20 века.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА
«Данная выставка называется Сергей Лобовиков. Путевые заметки и здесь мы видим 37 фотографий из путешествий фотохудожника. В частности, здесь путешествия по Европе начала 20 века, по России и, конечно же, по Вятской губернии».
Но, конечно, главная особенность выставки заключается в том, что здесь представлены не простые фотографии.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Стереофотография - метод съемки, который позволяет сделать изображение более объемным с помощью специального аппарата с двумя объективами. 3Д эффект изображения зрители смогут увидеть с помощью специальных очков».
Экспозиция включает 3 группы снимков. Малый размер аппарата позволял фотографу незаметно работать в толпе, на рынке или митинге.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА:
«Мы можем увидеть интересные сюжеты. Например, отдых велосипедистов, причал, балаган, то есть то, что в принципе сейчас мы, наверное, уже не увидим».
Так же на выставке посетитель сможет услышать озвученные нашими современниками «Путевые заметки» фотографа и полностью погрузиться в показанные на снимках события. Совершить путешествие можно будет до 12 августа.
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