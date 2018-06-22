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В Выставочном зале художественного музея открывается выставка стереографий известного вятского фотографа Сергея Лобовикова.Прогулки на улицах Парижа, шедевры архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь старой Вятки — всё это оживает в буквальном смысле слова. Кажется, можно протянуть руку и самим оказаться в начале 20 века.Но, конечно, главная особенность выставки заключается в том, что здесь представлены не простые фотографии.Экспозиция включает 3 группы снимков. Малый размер аппарата позволял фотографу незаметно работать в толпе, на рынке или митинге.Так же на выставке посетитель сможет услышать озвученные нашими современниками «Путевые заметки» фотографа и полностью погрузиться в показанные на снимках события. Совершить путешествие можно будет до 12 августа.