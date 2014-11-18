В Тужинском районе прошел фестиваль дуэтов

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Новые и полюбившиеся зрителям дуэты можно встретить на фестивале "Споем вдвоем". Он проводится с 2013 года. Ныне концерт прошел в деревне Покста Тужинского района.Из межпоселенческого фестиваль превратился в межрайонный. С каждым годом его география расширяется и собирает на сцене всё больше участников. Этим летом к местным певцам присоединились дуэты еще из 10 районов области. Растет и зрительская аудитория. А значит, звучит еще больше аплодисментов, что радует и заставляет волноваться артистов.Олег и Светлана Куимовы поют с первых лет супружеской жизни. Говорят, идут по стопам родителей, которые очень любили песни. К творчеству располагает и работа в Доме культуры поселка Октябрьский Зуевского района. Участие в фестивале семейный дуэт принимал впервые. Публике он подарил часть своего большого репертуара.А вот дуэт "Безумие" предпочтение отдает современным стилям. Ему всего полтора года, но за это время дуэт неоднократно выступал на различных конкурсах и фестивалях.Подсчитано, что за годы проведения фестиваля на нем выступило более 150 человек. "Споем вдвоем" по праву называют "культурным брендом" Тужинского района. Подстать ему и уровень исполнительского мастерства участников. Все они стремятся профессионально подойти к созданию сценического номера.Предпочтение отдается самодеятельным артистам сёл и деревень. В их исполнении чувствуется широта души, а не пафос, утверждает Иван Иванов. В планах у организатора фестиваля сделать его "передвижным" и посещать с концертами районные центры. Рассматривается вопрос и о наделении фестиваля статусом областного конкурса дуэтов.