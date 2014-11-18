В Тужинском районе прошел фестиваль дуэтов
Из межпоселенческого фестиваль превратился в межрайонный. С каждым годом его география расширяется и собирает на сцене всё больше участников. Этим летом к местным певцам присоединились дуэты еще из 10 районов области. Растет и зрительская аудитория. А значит, звучит еще больше аплодисментов, что радует и заставляет волноваться артистов.
ЕЛЕНА ОХОТНИКОВА, ГАЛИНА ПОЗДЕЕВА, С. МАТВИНУР САНЧУРСКОГО РАЙОНА:
«Как не петь и не участвовать в таких конкурсах. Потому что, в деревне ничего интересного нет, и остается только петь».
Олег и Светлана Куимовы поют с первых лет супружеской жизни. Говорят, идут по стопам родителей, которые очень любили песни. К творчеству располагает и работа в Доме культуры поселка Октябрьский Зуевского района. Участие в фестивале семейный дуэт принимал впервые. Публике он подарил часть своего большого репертуара.
СВЕТЛАНА, ОЛЕГ КУИМОВЫ, ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА:
«В основном, песни, которые у всех на слуху, которые всем нравятся. Шансов, песни про деревню. В общем, все такое душевное».
А вот дуэт "Безумие" предпочтение отдает современным стилям. Ему всего полтора года, но за это время дуэт неоднократно выступал на различных конкурсах и фестивалях.
МИХАИЛ ПАНТЕЛЕЕВ, СТАНИСЛАВ СБОЕВ, ДУЭТ "БЕЗУМИЕ", Д.РОДЫГИНО СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«У нас имеется музыкальный руководитель. Он дает нам репертуар, где-то на ошибки покажет, где-то продвинет. Без руководителя в наше время сложно».
Подсчитано, что за годы проведения фестиваля на нем выступило более 150 человек. "Споем вдвоем" по праву называют "культурным брендом" Тужинского района. Подстать ему и уровень исполнительского мастерства участников. Все они стремятся профессионально подойти к созданию сценического номера.
ИВАН ИВАНОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Уже смена костюмов на каждый номер. Они себя ведут более раскрепощенно. Более эмоциональное исполнение песни. В некоторых случаях есть даже завершенные песни, то есть отрежиссированные».
Предпочтение отдается самодеятельным артистам сёл и деревень. В их исполнении чувствуется широта души, а не пафос, утверждает Иван Иванов. В планах у организатора фестиваля сделать его "передвижным" и посещать с концертами районные центры. Рассматривается вопрос и о наделении фестиваля статусом областного конкурса дуэтов.
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