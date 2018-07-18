Выставка фото 60-х годов
Годы «оттепели» - особое время в советской истории. В стране неуловимо изменилось настроение. На смену традиционным фотоснимкам приходят кадры, пока постановочные, но они уже дышат свободой, формируют новый взгляд на эту эпоху.
ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Снимок Владимира Лагранжа, это тоже эпическая история, попал на разворот журнала "Советское фото", это был наш ответ глянцевым зарубежным журналам того времени, что мы раньше видели - фотоснимки парадов, партсъезда, что-то статичное, монументальное, серьезное».
А здесь молодой Лагранж рассказывает о выпускниках, их предвкушениях и надеждах. Он становится одним из лидеров поколения в своей профессии. Фотографы начинают обращаться к новым формам выражения, новым ценностям, экспериментируют, ищут новые средства, методы, образы. Владимир Лагранж работал в Фотохронике ТАСС, а затем стал специальным корреспондентом знаменитого журнала «Советский Союз», призванного пропагандировать за рубежом советский образ жизни. Его считают классиком отечественной фотографии. Лагранж - обладатель многочисленных профессиональных премий и медалей, в том числе, высшей награды гильдии фотографов и Союза журналистов «Золотой глаз».
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