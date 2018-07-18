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Новости / Культура

Выставка фото 60-х годов

Сегодня, 10:42 | Просмотров: 93 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Вспомнить, как жила страна в шестидесятые годы прошлого столетия, можно на новой фотовыставке, которая получила название "Оттепель".

Годы «оттепели» - особое время в советской истории. В стране неуловимо изменилось настроение. На смену традиционным фотоснимкам приходят кадры, пока постановочные, но они уже дышат свободой, формируют новый взгляд на эту эпоху.

Выставка фото 60-х годовДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Снимок Владимира Лагранжа, это тоже эпическая история, попал на разворот журнала "Советское фото", это был наш ответ глянцевым зарубежным журналам того времени, что мы раньше видели - фотоснимки парадов, партсъезда, что-то статичное, монументальное, серьезное».

А здесь молодой Лагранж рассказывает о выпускниках, их предвкушениях и надеждах. Он становится одним из лидеров поколения в своей профессии. Фотографы начинают обращаться к новым формам выражения, новым ценностям, экспериментируют, ищут новые средства, методы, образы. Владимир Лагранж работал в Фотохронике ТАСС, а затем стал специальным корреспондентом знаменитого журнала «Советский Союз», призванного пропагандировать за рубежом советский образ жизни. Его считают классиком отечественной фотографии. Лагранж - обладатель многочисленных профессиональных премий и медалей, в том числе, высшей награды гильдии фотографов и Союза журналистов «Золотой глаз».


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