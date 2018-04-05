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Новости / Культура

Жители Нововятска просят помочь в восстановлении памятника М. Горькому.

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Скульптура не является муниципальной собственностью, и для ее реставрации планируют привлечь благотворителей.
 
Напомним, памятник писателю Максиму Горькому был установлен в Нововятске в 70-е годы.
 
За полвека он частично разрушился и нуждается в реставрации.
 
Включить памятник в реестр объектов культурного наследия не представляется возможным, поскольку скульптура не является авторской работой. По закону, памятник считается собственностью жильцов дома, на чьей придомовой территории он установлен.
 
Поэтому восстановление скульптуры можно провести только за свой счет или с помощью благотворительных фондов.


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