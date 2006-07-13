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В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». За право выступить в гала-концерте на главной сцене боролись более тысячи трехсот исполнителей.Каждый год в середине лета на берегу реки Быстрицы собираются поклонники авторской песни со всей России и ближнего зарубежья. В этом году "Гринландия" вновь побила рекорды по количеству гостей и по географии участников. За 4 дня фестивальную поляну посетили около 240 тысяч человек.Всего за победу в конкурсе боролись более тысячи трехсот исполнителей. Исполнительское мастерство участников растет, это признают и члены жюри, и гости фестиваля.«Гринландия» уже давно стала визитной карточкой Кировской области. Это своеобразный праздник лета, песни и любви к Родине.Почетным гостем фестиваля в 2018-м стал Александр Розенбаум. Когда Народный артист России еще только проверял звук перед концертом, к главной сцене уже поспешили поклонники его творчества.Еще один гость "Гринландии" - Александр Шаганов, автор текстов многих популярных песен. Ему тоже подпевала вся фестивальная поляна."Гринландия" идет в ногу со временем, и в этом году на фестивале появилась молодежная площадка.В 26-й раз на «Гринландию» приехали романтики из разных уголков страны, чтобы впервые заявить о своем таланте, поучиться у мастеров, просто пообщаться, встретить старых друзей и спеть любимые песни.