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Новости / Культура

В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»

Вчера, 15:09 | Просмотров: 155 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». За право выступить в гала-концерте на главной сцене боролись более тысячи трехсот исполнителей.

Каждый год в середине лета на берегу реки Быстрицы собираются поклонники авторской песни со всей России и ближнего зарубежья. В этом году "Гринландия" вновь побила рекорды по количеству гостей и по географии участников. За 4 дня фестивальную поляну посетили около 240 тысяч человек.

В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»АНТОН СЕРЕБРЯКОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ-2018" (САРАТОВ):
«Мы приехали из Саратовской области, мы дружим уже очень давно, и в этом году первый раз решили покорить "Гринландию", и нам очень нравится».

Всего за победу в конкурсе боролись более тысячи трехсот исполнителей. Исполнительское мастерство участников растет, это признают и члены жюри, и гости фестиваля.

В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»СВЕТЛАНА СУББОТИНА, ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ-2018" (МОСКВА):
«И более профессиональные, и тексты песен стали такие, более нужные сейчас, о важном, о самом добром, о том, что должно быть, они несут в мир этот позитив».

«Гринландия» уже давно стала визитной карточкой Кировской области. Это своеобразный праздник лета, песни и любви к Родине.

Почетным гостем фестиваля в 2018-м стал Александр Розенбаум. Когда Народный артист России еще только проверял звук перед концертом, к главной сцене уже поспешили поклонники его творчества.

В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ, ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ-2018":
«Это здорово, когда собирается много людей, дышат одним духом, природа, погода, песни, воля, это все, что любят наши люди, поэтому я здесь сегодня».

Еще один гость "Гринландии" - Александр Шаганов, автор текстов многих популярных песен. Ему тоже подпевала вся фестивальная поляна.

В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ, ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ-2018":
«Это огромное счастье, быть здесь сейчас на "Гринландии", огромное количество зрителей, очень воодушевленные люди, это дает такой определенный новый импульс для сочинительства, потому что воочию видишь людей, для которых сочиняешь свои песни».

"Гринландия" идет в ногу со временем, и в этом году на фестивале появилась молодежная площадка.

В Бошарово завершился 26-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ":
«Главная задача, которую мы поставили с сопредседателем нашего фестиваля Иосифом Кобзоном, - это возможность молодому поколению получить движение вперед, фестиваль должен стать стартовой площадкой, через которую молодежь становится узнаваемой».

В 26-й раз на «Гринландию» приехали романтики из разных уголков страны, чтобы впервые заявить о своем таланте, поучиться у мастеров, просто пообщаться, встретить старых друзей и спеть любимые песни.


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