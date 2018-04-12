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Новости / Культура

Выставка "Былина и сказка в глине и красках"

Вчера, 17:54 | Просмотров: 111 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Мраморное здание Вятского художественного музея в августе закрывается на большой ремонт. У кировчан есть еще несколько дней, чтобы посетить выставочные залы. В завершении одной экспозиции для гостей устроили праздник.

В год 170-летия Виктора Васнецова в Вятском художественном музее проходят тематические выставки, посвященные художнику. Одна из самых красочных называется "Былина и сказка в глине и красках". Здесь не только русский фольклор, но и наша дымковская игрушка - ее история и современность.

Сегодня посетители могли не только увидеть ее, но и оставить свои впечатления на бумаге.

Выставка "Былина и сказка в глине и красках" АНДРЕЙ:
«Я такую сделал, слепил из глины, она у меня дома».

В завершении выставки в Вятском художественном музее решили устроить праздник. В его организации помогли художники и керамисты. Так, на площадке у музея развернулась выставка современной керамики - это самые свежие работы мастеров. А внутри здания проходили всевозможные мастер-классы. Один из самых интересных - лепка из глины. Никаких новых технологий, все по старинке, только глина и вода.

Выставка "Былина и сказка в глине и красках" ЛЮДМИЛА НЕЖНОВА, УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССА ПО ЛЕПКЕ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Из ничего, из глины у нас получается почти произведение искусства. Это то, что я сделала своими руками, то, что у меня останется на память, и я с собой заберу в свой город».

Во все времена мастериц дымковской игрушки вдохновляли
герои русских былин и сказок. Так же как и художников вдохновляла дымка. Эту удивительную связь промысла и живописи можно проследить на выставке "Былина и сказка в глине и красках", которая будет работать еще несколько дней.

Выставка "Былина и сказка в глине и красках" ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Посетители еще в течение недели смогут побывать на выставке. Еще раз посмотреть былинное многообразие и дымковскую игрушку, посвященную русским сказкам и былинам».

Для музея эта финальная выставка перед большим ремонтом. Первого августа здесь откроют Васнецовский пленэр, после чего мраморное здание закроют на реконструкцию. Музейные двери вновь распахнуться в декабре - в первый зимний месяц посетителей обещают согреть выставкой "Виктор Михайлович Васнецов и эпоха".


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