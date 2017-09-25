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Новости / Культура

В Кирове появится «Парящий камень».

Вчера, 09:52 | Просмотров: 243 | Версия для печати
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В Кирове началось строительство нового фонтана, который будет называться «Парящий камень».
 
Новый арт-объект появится по инициативе "Кировских коммунальных систем" в сквере на пересечении улиц Казанской и Розы Люксембург.
 
Он станет частью проекта «Вектор экологии» – победителя конкурсного отбора Проектов местных инициатив, который софинансируют МО «Город Киров», Правительство Кировской области и инициативные жители района.
 
«Вектор экологии» предполагает благоустройство территории сквера, которое организует ТУ по Первомайскому району администрации города Кирова.
 
Помимо «Парящего камня», в сквере появятся скамейки, освещение и новые зеленые насаждения. По просьбе местных жителей, в сквере сохранили многолетний дуб и береза сохранены.
 
Работы по строительству фонтана и благоустройству территории сквера завершат до начала сентября.


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