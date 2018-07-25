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Новости / Культура

Ансамбль "Искорка" из Котельничского района успешно выступил на фестивале в Италии

Сегодня, 12:31 | Просмотров: 122 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Ансамбль "Искорка" из Котельничского района успешно выступил на фестивале в Италии. Своими впечатлениями от поездки артисты поделились с Альбиной Самигуллиной.

В очередной раз ансамбль песни и танца "Искорка" возвратился с фестиваля не только с дипломами, но и с массой впечатлений и эмоций. Кроме выступлений артисты участвовали в шествиях-парадах и чествованиях в городах Италии, где они выступали. Программа была насыщенной - за 10 фестивальных дней артисты приняли участие в 29 различных мероприятиях. Номера отличались самобытностью, нестандартностью - в них заложены образы не только Вятского края, но и разных регионов страны.

Ансамбль "Искорка" из Котельничского района успешно выступил на фестивале в Италии МИХАИЛ РАСПОПИН, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА "ИСКОРКА":
«Это была очень яркая, сильная, колоритная, зрелищная программа, и мы, надежды нашей области, нашего поселка, нашего Котельничского района оправдали - коллектив приняли. Ну всегда зритель итальянский кричал "брави", "брави", это, конечно здорово, подходили после концерта, хлопали, подавали руки, обнимались».
 
 
 
"Вятский сувенир", "Кукарские кружева", "Воронежское гулянье", "Орловская матаня" - эти и многие другие необычные номера были представлены итальянской публике. Они прониклись песнями, плясками, хороводами наших земляков, и, возможно, им даже удалось понять русскую душу.

Ансамбль "Искорка" из Котельничского района успешно выступил на фестивале в Италии АНАСТАСИЯ ФИЛИМОНОВА, БАЛЕТМЕЙСТЕР АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА "ИСКОРКА":
«Мы готовили песню "Санта Лючия" на итальянском языке. Когда мы исполняли эту песню, зритель просто вставал с места и хлопал, и аплодировал. У нас тоже поднимало дух».
 
 
"Искорка" - единственный коллектив, который представлял Россию на этих двух фестивалях, были коллективы как итальянские, так и из Кении, Боснии и Герцеговины.


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