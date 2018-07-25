Ансамбль "Искорка" из Котельничского района успешно выступил на фестивале в Италии. Своими впечатлениями от поездки артисты поделились с Альбиной Самигуллиной.
В очередной раз ансамбль песни и танца "Искорка" возвратился с фестиваля не только с дипломами, но и с массой впечатлений и эмоций. Кроме выступлений артисты участвовали в шествиях-парадах и чествованиях в городах Италии, где они выступали. Программа была насыщенной - за 10 фестивальных дней артисты приняли участие в 29 различных мероприятиях. Номера отличались самобытностью, нестандартностью - в них заложены образы не только Вятского края, но и разных регионов страны.
МИХАИЛ РАСПОПИН, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА "ИСКОРКА":
«Это была очень яркая, сильная, колоритная, зрелищная программа, и мы, надежды нашей области, нашего поселка, нашего Котельничского района оправдали - коллектив приняли. Ну всегда зритель итальянский кричал "брави", "брави", это, конечно здорово, подходили после концерта, хлопали, подавали руки, обнимались».
"Вятский сувенир", "Кукарские кружева", "Воронежское гулянье", "Орловская матаня" - эти и многие другие необычные номера были представлены итальянской публике. Они прониклись песнями, плясками, хороводами наших земляков, и, возможно, им даже удалось понять русскую душу.
АНАСТАСИЯ ФИЛИМОНОВА, БАЛЕТМЕЙСТЕР АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА "ИСКОРКА":
«Мы готовили песню "Санта Лючия" на итальянском языке. Когда мы исполняли эту песню, зритель просто вставал с места и хлопал, и аплодировал. У нас тоже поднимало дух».
"Искорка" - единственный коллектив, который представлял Россию на этих двух фестивалях, были коллективы как итальянские, так и из Кении, Боснии и Герцеговины.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.