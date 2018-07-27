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Танцоры из Кирова завоевали гран-при в Крыму

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 70 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Снова гран-при и снова лауреаты первой степени! Воспитанники кировской детской школы классического танца с триумфом вернулись из Крыма.

Танцевальные коллективы со всей России и ближнего зарубежья собрались на фестивале в Крыму. Около 30 коллективов боролись в Керчи за звание лучшего. Но покорить жюри удалось именно кировским танцорам. Визитной карточкой программы стал балет "Дымковская игрушка".

Танцоры из Кирова завоевали гран-при в КрымуНАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА Г. КИРОВА:
«Была хореографическая композиция "Птицы" на музыку Моцарта, в этой композиции жюри всегда отмечает слаженность работы наших девушек и красоту рук, в частности, красоту линий».

28 танцоров в возрасте от 8 до 14 лет выступили в рамках большого проекта, объединившего четыре международных конкурса "Единство России", "Фестиваль трёх морей", "Богатство России" и "Сердце Крыма". И во всех воспитанники кировской школы стали лауреатами, а на трёх взяли гран-при. Победа нелегко далась нашему коллективу не только из-за сильной конкуренции.

Танцоры из Кирова завоевали гран-при в КрымуВАРВАРА ШАБАЛИНА:
«Мы занимались в залах, где была 40-градусная жара, и была очень душная атмосфера, было очень много коллективов, которые пинались, толкались, была суматоха, но мы справились и выдержали это».

Танцоры из Кирова завоевали гран-при в КрымуВАЛЕРИЯ ВАРАКСИНА:
«Было два конкурсных дня - в каждом по два конкурса. Мы уделяли им целый день, очень уставали, но, я думаю, мы справились, и у нас всё получилось».

Танцоры из Кирова завоевали гран-при в КрымуАННА КУРАКИНА:
«После этой поездки осталось много положительных эмоций, мы очень хорошо проводили время, даже когда в конкурсные дни мы уделяли время не только конкурсу, но и своим личным увлечениям. Там на одном из конкурсов проходил мастер-класс по современному танцу и хип-хопу, мы приняли в нём участие, и у нас всё получилось, даже не зависимо от того, что мы занимаемся не тем, мы занимаемся балетом».

В программу вошли номера классического наследия, поэтому, по словам руководителя школы, она всегда выглядит очень изящной, подготовленной, и дети с удовольствием над ней работают, а жюри всегда оценивает очень высоко.


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