Танцоры из Кирова завоевали гран-при в Крыму
Танцевальные коллективы со всей России и ближнего зарубежья собрались на фестивале в Крыму. Около 30 коллективов боролись в Керчи за звание лучшего. Но покорить жюри удалось именно кировским танцорам. Визитной карточкой программы стал балет "Дымковская игрушка".
НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА Г. КИРОВА:
«Была хореографическая композиция "Птицы" на музыку Моцарта, в этой композиции жюри всегда отмечает слаженность работы наших девушек и красоту рук, в частности, красоту линий».
28 танцоров в возрасте от 8 до 14 лет выступили в рамках большого проекта, объединившего четыре международных конкурса "Единство России", "Фестиваль трёх морей", "Богатство России" и "Сердце Крыма". И во всех воспитанники кировской школы стали лауреатами, а на трёх взяли гран-при. Победа нелегко далась нашему коллективу не только из-за сильной конкуренции.
ВАРВАРА ШАБАЛИНА:
«Мы занимались в залах, где была 40-градусная жара, и была очень душная атмосфера, было очень много коллективов, которые пинались, толкались, была суматоха, но мы справились и выдержали это».
ВАЛЕРИЯ ВАРАКСИНА:
«Было два конкурсных дня - в каждом по два конкурса. Мы уделяли им целый день, очень уставали, но, я думаю, мы справились, и у нас всё получилось».
АННА КУРАКИНА:
«После этой поездки осталось много положительных эмоций, мы очень хорошо проводили время, даже когда в конкурсные дни мы уделяли время не только конкурсу, но и своим личным увлечениям. Там на одном из конкурсов проходил мастер-класс по современному танцу и хип-хопу, мы приняли в нём участие, и у нас всё получилось, даже не зависимо от того, что мы занимаемся не тем, мы занимаемся балетом».
В программу вошли номера классического наследия, поэтому, по словам руководителя школы, она всегда выглядит очень изящной, подготовленной, и дети с удовольствием над ней работают, а жюри всегда оценивает очень высоко.
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