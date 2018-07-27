Танцоры из Кирова завоевали гран-при в Крыму

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Снова гран-при и снова лауреаты первой степени! Воспитанники кировской детской школы классического танца с триумфом вернулись из Крыма.Танцевальные коллективы со всей России и ближнего зарубежья собрались на фестивале в Крыму. Около 30 коллективов боролись в Керчи за звание лучшего. Но покорить жюри удалось именно кировским танцорам. Визитной карточкой программы стал балет "Дымковская игрушка".28 танцоров в возрасте от 8 до 14 лет выступили в рамках большого проекта, объединившего четыре международных конкурса "Единство России", "Фестиваль трёх морей", "Богатство России" и "Сердце Крыма". И во всех воспитанники кировской школы стали лауреатами, а на трёх взяли гран-при. Победа нелегко далась нашему коллективу не только из-за сильной конкуренции.В программу вошли номера классического наследия, поэтому, по словам руководителя школы, она всегда выглядит очень изящной, подготовленной, и дети с удовольствием над ней работают, а жюри всегда оценивает очень высоко.