Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музее

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Непременным персонажем росписей русского Севера были различные птицы, еще один герой - лев, охраняющий дом. Реже встречались изображения людей. Но они тоже есть в музейной коллекции. И, конечно же, везде присутствуют цветы: на деревьях, на ветках, в гирляндах, в букетах.

Работали мастера масляными красками, и, когда рисунок уже был нанесен, покрывали его олифой.



Сегодня в областном краеведческом музее можно увидеть коллекцию народной домовой росписи. Выставку назвали "У русских изб душа живая".Домовая роспись по историческим меркам появилась достаточно поздно - в 70-80 годы 19 века, когда печи в крестьянских избах перестали топить "по-черному". Это искусство отражает сложившееся веками представление о красоте, стремление к защите и охране домашнего очага. Коллекция уникальна своим составом - интерьеры собирались преимущественно целиком. На выставке также можно проследить развитие вятской свободно-кистевой росписи.Добавим, что во время работы выставки «У вятских изб душа живая» будут проходить мастер-классы по свободно-кистевой росписи.