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Новости / Культура

Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музее

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 50 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня в областном краеведческом музее можно увидеть коллекцию народной домовой росписи. Выставку назвали "У русских изб душа живая".

Непременным персонажем росписей русского Севера были различные птицы, еще один герой - лев, охраняющий дом. Реже встречались изображения людей. Но они тоже есть в музейной коллекции. И, конечно же, везде присутствуют цветы: на деревьях, на ветках, в гирляндах, в букетах.
 
 
Работали мастера масляными красками, и, когда рисунок уже был нанесен, покрывали его олифой.

Коллекция народной домовой росписи в областном краеведческом музееЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Олифу варили сами, из льняного или конопляного масла, и вот это умение варить олифу очень ценилось среди мастеров, потому что, чем выше качество олифы, тем дольше сохраняется рисунок, глядя на нынешнюю нашу коллекцию, можно определить уровень качества, - все предметы выставлены без реставрации, мы их только почистили».

Домовая роспись по историческим меркам появилась достаточно поздно - в 70-80 годы 19 века, когда печи в крестьянских избах перестали топить "по-черному". Это искусство отражает сложившееся веками представление о красоте, стремление к защите и охране домашнего очага. Коллекция уникальна своим составом - интерьеры собирались преимущественно целиком. На выставке также можно проследить развитие вятской свободно-кистевой росписи.

ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Современные мастера, так же, как и мастера 19 века, все рисунки наносили без всякой предварительной подготовки, без контуров, что называется, "на глаз", брали кисть, рисовали».

Добавим, что во время работы выставки «У вятских изб душа живая» будут проходить мастер-классы по свободно-кистевой росписи.


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