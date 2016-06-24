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Новости / Культура

Кировскому музею передали отпечатки древних растений

Сегодня, 14:52 | Просмотров: 97 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Палеонтологическом музее пополнение. В его коллекцию передали отпечатки доисторических растений. И палеонтологи сегодня работают над находками раскопок в Котельниче. 

Возраст этих находок впечатляет: им почти 500 миллионов лет. Теперь это одни из самых древних и ценных экспонатов музея.

Кировскому музею передали отпечатки древних растенийЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Древние растения эпохи, которая называется "девон", задолго не только до динозавров, но и до наших ящеров Пермского периода, которых мы в Кировской области находим. Это находки из Красноярска, сделаны практически в черте города палеонтологом Сергеем Турко и переданы в дар нашему музею».

Водоросли и пселофиты жили по краям водоемов и были одними из первых примитивных растений, которые начинали свой путь в сторону наземной жизни.

ЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Это одни из самых древних растений, которые есть у нас в коллекции на данный момент, во-первых. Во-вторых, такого хорошего качества подобных находок мы бы в Кировской области не смогли найти, у нас эти слои залегают очень глубоко».

Продолжается работа и над находками последней экспедиции на Сокольей горе. Отделить скелет от окаменевшей глины - задача палеонтологов. 250 миллионов лет назад на территории, где сейчас располагается Кировская область, был влажный тропический климат. Парейазавры были весьма крупными животными до 4 метров в длину. Большую часть жизни они проводили на берегу реки. Именно это и сыграло ключевую роль в почти идеальной сохранности их останков.

Кировскому музею передали отпечатки древних растенийВЛАДИМИР МАСЮТИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Тут, конечно, плохо сейчас что видно. Но вот здесь выходит часть кости, часть лопатки, часть конечности, но наша задача сейчас вот пока не трогать сильно, чтобы не разрушить. А в дальнейшем, именно когда перевернется и получится вот такой скелет парейазавра».

Добавим, что познакомиться с новыми экспонатами можно в любое время до конца лета в музее.


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