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Новости / Культура

В Кировской области выберут самую красивую деревню.

Вчера, 13:33 | Просмотров: 291 | Версия для печати
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Конкурс «Вятская провинция - красота деревенская» завершается. Началась оценка населённых пунктов-участников.
 
При оценке прежде всего учитываются инициатива самих граждан, их активная позиция, а также историческая составляющая, красота населённого пункта. Конкурсная комиссия, в состав которой входит «Центр развития туризма Кировской области», побывала в Яранском районе.
 
Среди претендентов на победу - деревня Дворяне Яранского района и город Яранск. Комиссия осмотрела исторические здания, религиозные сооружения, пообщалась с местными жителями.
 
В Яранске много зданий, хорошо сохранившихся и представляющих старинный купеческий город.
 
Деревня Дворяне представила мастерицу Нину Михайловну Колчину по изготовлению дворянской глиняной игрушки.
 
Напомним, конкурс «Вятская провинция - красота деревенская» проводится в Кировской области впервые. Он стартовал в октябре 2017 года и завершится в октябре 2018 года.
 
По его итогам будут выбраны одна деревня и один малонаселённый город. Участие в нем могли принять участие все населенные пункты области. Они смогут  представлять регион на всероссийском конкурсе «Самая красивая деревня России».


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