В Кировской области выберут самую красивую деревню.

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Конкурс «Вятская провинция - красота деревенская» завершается. Началась оценка населённых пунктов-участников.

При оценке прежде всего учитываются инициатива самих граждан, их активная позиция, а также историческая составляющая, красота населённого пункта. Конкурсная комиссия, в состав которой входит «Центр развития туризма Кировской области», побывала в Яранском районе.

Среди претендентов на победу - деревня Дворяне Яранского района и город Яранск. Комиссия осмотрела исторические здания, религиозные сооружения, пообщалась с местными жителями.

В Яранске много зданий, хорошо сохранившихся и представляющих старинный купеческий город.

Деревня Дворяне представила мастерицу Нину Михайловну Колчину по изготовлению дворянской глиняной игрушки.

Напомним, конкурс «Вятская провинция - красота деревенская» проводится в Кировской области впервые. Он стартовал в октябре 2017 года и завершится в октябре 2018 года.

По его итогам будут выбраны одна деревня и один малонаселённый город. Участие в нем могли принять участие все населенные пункты области. Они смогут представлять регион на всероссийском конкурсе «Самая красивая деревня России».