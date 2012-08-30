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Новости / Культура

Танцевальный коллектив «Слобожаночка» вернулся из Венгрии

Вчера, 18:09 | Просмотров: 123 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Народный песенно-танцевальный коллектив «Слобожаночка» вновь вернулся с наградами из заграничной поездки. На этот раз стуловские артисты побывали в Венгрии, где приняли участие в 18-м Международном фестивале «Балатон. Искусство. Молодость».

Участие в конкурсе для коллектива было очень успешным. «Слобожаночка» стала победителем в своей номинации с вручением «Золотого кубка» и «Золотого диплома». Ярко показали себя и солисты - они завоевали серебряную и золотую медали, а также "Специальный золотой кубок».

Танцевальный коллектив «Слобожаночка» вернулся из ВенгрииНАТАЛЬЯ МОСТОВАЯ, ХОРМЕЙСТЕР НАРОДНОГО ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "СЛОБОЖАНОЧКА":
«Было очень много творческих коллективов и исполнителей, конечно, волновались, потому что были, пожалуй, единственными представителями из Кировской области, которые пропагандировали вятскую культуру, коллективы из Венгрии, Турции, Азербайджана и России».

Это уже третья поездка «Слобожаночки» за границу. С большой концертной программой выступали в Германии. В Праге стали лауреатами Международного конкурса, посвященного 70-летию Великой Победы. Впечатления от Международного фестиваля «Балатон. Искусство. Молодость» тоже незабываемые.

Танцевальный коллектив «Слобожаночка» вернулся из ВенгрииАЛЕКСАНДР ЛАНТУХ, СОЛИСТ НАРОДНОГО ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "СЛОБОЖАНОЧКА":
«Зритель слышит - "Ах, Дунай...", когда на финал уходишь, и зритель подхватывает, испытать это чувство дорогого стоит».

Сейчас коллектив Стуловского Дома культуры готовится к новому творческому сезону и надеется на победы в новых фестивалях.


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