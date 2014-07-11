Сегодня открылся тринадцатый Васнецовский пленэр. В этом году он посвящен 170-летию со дня рождения Виктора Васнецова и впервые носит статус академического.
Под музыку и с почестями Вятский художественный музей провожает художников на Васнецовский пленэр. В этом году он носит особый статус - академический. И все потому, что в юбилейный - 170-й год рождения Виктора Васнецова в Киров съехались члены Российской Академии художеств. Анатолий Любавин, Евгений Ромашко, Алексей Суховецкий, Виктор Харлов - все они народные художники России и лучшие пленэристы страны.
АЛЕКСЕЙ СУХОВЕЦКИЙ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ:
«Когда ты художник самое главное не настраиваться в какую-либо сторону, а приезжать с открытыми глазами, душой. Поэтому я не строю никаких планов и ожиданий и хочу просто раствориться в том, что увидят глаза».
Художники приехали из Москвы не с пустыми руками - в дар музею они привезли свои работы. Эти картины пополнят музейные фонды. А сами живописцы надеются пополнить свой творческий багаж впечатлениями от Васнецовских мест. Пленэр пройдет на Уржумской земле, как известно там, в селе Лопьял родился художник Виктор Васнецов.
ЕВГЕНИЙ РОМАШКО, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ:
«Мы надеемся, что все будет хорошо, что нас этот край вдохновит, так как он связан с Васнецовыми. Это одни из любимых наших художника, которые дают заряд, чтобы вдохновиться и создать произведения».
Тринадцатый Васнецовский пленэр будет проходить до 11-го августа. Тогда же в Уржуме можно будет увидеть итоговые натурные работы художников. По их словам, сейчас главное, чтобы погода не повела и не было дождей. А что касается творческой энергии, то ее хватит на все десять пленэрных дней.
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