В библиотеке «Маяк» открылась «Мастерская радости»

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В библиотеке "Маяк" начали реализацию нового проекта "Мастерская радости". Он не только приобщит кировчан к творчеству, но и познакомит с культурой разных народов.

Слепить керамические пиалы, расписать их татарским орнаментом, изготовить марийские украшения, связать таджикские носки и своими руками создать традиционную русскую куклу. В этой мастерской стираются все межэтнические границы ради общей цели - научиться рукоделию самому и научить других.





ЕЛЕНА РЫКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №3 "МАЯК":

«Проект включает в себя мастер-классы с носителем культуры, то есть сами мастер-классы будут проходить в живом диалоге с представителем той или иной национальности, который расскажет о своем быте, о своих традициях, а также освоят вот различные техники рукотворчества».





Всего планируется провести 23 мастер-класса в формате "живого" диалога с носителем культуры. Посетители будут не только заниматься рукоделием, но и познакомятся с традициями и обычаями национальной культуры. Анна Новикова будет помогать осваивать еврейскую технику "бумажного кружева".





АННА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г. КИРОВА:

«Вообще сам процесс вот этой резьбы по бумаге происходит не просто. Не просто вот ты выбираешь картинку, именно в еврейской традиции, а в картинку вкладывается какой-то определенный смысл, все это обсуждается. Я надеюсь, что наши занятия будут проходить также».





Новый проект библиотеки - отличная площадка, где можно реализовать свои творческие способности - настоящая "Мастерская радости".