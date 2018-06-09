В Кочуровском парке открылся книжный кемпинг

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В Кочуровском парке открылся передвижной книжный кемпинг - это одновременно библиотека и игротека под открытым небом как для взрослых, так и для детей.





По самым приблизитенльным подсчётам почти 500 кировчан уже стали читателями необычной библиотеки под открытым небом. Организаторы привлекают для помощи и добровольцев, чтобы в передвижной читальне было весело и интересно.





ЮЛИЯ МАКАРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ А. ВАСНЕЦОВА:

«В середине июня с нами работало волонтёрское движение "Юкона". Ребята придумывали разные подвижные игры, это был незабываемый опыт».





Порисовать разноцветными мелками на брусчатке, почитать книги и журналы, пособирать пазлы, в Кочуровском парке могли и стар и млад. Акцию "Книжный кемпинг" в Кирове проводят сотрудники централизованной библиотечной системы при поддержке городского управления культуры всё лето по пятницам в разных городских парках.





- Мне кажется, что это очень классно, что здесь всё можно делать бесплатно и читать книжки.





Для людей постарше есть романы и детективы, литература по садоводству и рукоделию, выпуски местных газет.





ВАЛЕНТИНА ЕРШОВА, КИРОВЧАНКА:

«Очень хорошая идея и для нас, для людей в возрасте очень хорошо, почитать, поделиться мнением. Для детей это интересно, они сxитают, cкладывают какие-то мозаики».





Аркадий Смышляев пришёл в передвижную читальню с внучкой Настей, чтобы принять участие в мастер-классе по бумагопластике.





АРКАДИЙ СМЫШЛЯЕВ, КИРОВЧАНИН:

« Для детей это интересно. Внучка сама зовёт: "Деда, пошли!" Я почитать пока ничего не могу - очки не взял » .





Почитать книги и журналы, а также поиграть с детьми на открытом воздухе можно с 10 до 14:00. Книги на дом брать нельзя. Ближайшие "книжные кемпинги" пройдут 10 августа в Парке Победы, 17 августа в овраге "Засора" и 24 августа в парке имени Кирова у цирка.