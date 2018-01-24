В кировской библиотеке открылась выставка «Совершенству нет предела!»

В библиотеке им. Грина открылась выставка "Совершенству нет предела!". Что является образцом для совершенства начинающего художника? Конечно, творчество учителя - главного наставника, который первым открывает ученику мир живописи - полноценный, яркий и многообразный.
СВЕТЛАНА КУЛЯБИНА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Изобразительное искусство во всех его видах. Это и живописное мастерство, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. Поэтому и выставка у нас точно также представлена во всех этих жанрах, соответственно мы можем показать здесь и картину, и натюрморт, и даже пейзаж».
В прямом смысле слова - магические картины. Правда, здесь нет никаких магических знаков и символов - они завораживают своей энергетикой и дарят позитивный настрой.
ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С ГРИНА:
«Выставка привлечет буйством красок. Самый любимый жанр - цветочный натюрморт. Последний месяц лета, поэтому люпины, астры, розы, посмотрите какая красота. Здесь можно увидеть и экспрессию и импрессию одновременно».
Участникам выставки предоставили полную свободу в выборе работ - у каждого из них своя формула совершенства. И, несмотря на то, что темы и художественные особенности у всех разные, выставка получилась цельной.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке "Совершенству нет предела" представлены работы в самых разных техниках. Это не только живопись и графика, но и декоративно прикладное творчество. Возраст авторов работ тоже самых различный - это и школьники, и студенты, и взрослая аудитория».
Всех желающих зарядиться позитивом и узнать формулу художественного совершенства ждут в библиотеке им. Грина до 15 сентября.
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