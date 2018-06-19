ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

08 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.5425
EURO: 73.5632
Погода в городе Кирове:
утром:  +15...+17°C
днём:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

Вчера, 18:17 | Просмотров: 116 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Деткой филармонии идёт масштабная подготовка к мюзиклу "Детям можно всё?!". Илья Вохмянин окончил 3 класс музыкальной школы. В мюзикл он попал неслучайно - мальчик учится на музыкально-театральном отделении - в будущем мечтает стать актером. Он играет на саксофоне, поёт в хоре, читает стихи и учится актерскому мастерству. Новые впечатления, знакомства, навыки - Илья этому очень рад. 

Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»ИЛЬЯ ВОХМЯНИН:
«Мне показалось, что если принять участие в мюзикле - это будет как-то для меня лучше, потому что я раскрою больше секретов в актерском мастерстве, в пении, в хореографии».

А юная Полина Поскрёбышева взяла Гран-При на "Гринландии" и стала её символом. Девочка только окончила первый класс, а уже лучшая из лучших.

Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»ПОЛИНА ПОСКРЕБЫШЕВА:
«Я пришла на конкурс, когда я начала петь, танцевать и выполнять разные задания, и очень старалась, и стала Ассоль». 

Ребята прошли строгий конкурсный отбор - они отправляли видеоролики, которые отсматривались авторами мюзикла и педагогами филармонии. Участие мог принять каждый. И теперь 50 ребят ежедневно в течение двух месяцев оттачивают вокальное, хореографическое и актерское мастерство. 

Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мюзикл - название "Детям можно всё?!". Тут есть знак вопроса и знак восклицания. Можно детям всё или детям нельзя всё-таки всё - это уже будет решать зритель. Мюзикл сам про взаимоотношения детей и родителей». 

Премьера мюзикла состоится 29 августа в 18:00 в театре на Спасской. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

14:06 07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

13:49 07.08.2018


Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

В Яранском районе полиция обнаружила наркоплантацию.

13:38 07.08.2018


В Яранском районе полиция обнаружила наркоплантацию.

В Нагорском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок.

13:23 07.08.2018


В Нагорском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок.

В Кировской области сдали в эксплуатацию около 70 км отремонтированных дорог.

13:03 07.08.2018


В Кировской области сдали в эксплуатацию около 70 км отремонтированных дорог.

Уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» передано в суд.

12:08 07.08.2018


Уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» передано в суд.

Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

12:00 07.08.2018


Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

Все новости

Вести. Кировская область

Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

18:17 07.08.2018


Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

Детский фонд проводит акцию "Здравствуй, школа"

17:49 07.08.2018


Детский фонд проводит акцию "Здравствуй, школа"

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

14:48 07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Кировской области спасли от гибели лосёнка

14:42 07.08.2018


В Кировской области спасли от гибели лосёнка

Православная молодежь собралась на форуме в Никульчино

11:59 07.08.2018


Православная молодежь собралась на форуме в Никульчино

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!"

19.06.2018


В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!"

Презентация нового уникального творческого проекта «Детям можно ВСЁ?!»

17.05.2018


Презентация нового уникального творческого проекта «Детям можно ВСЁ?!»

Мюзикл "Волк и семеро козлят"

15.03.2010


Мюзикл "Волк и семеро козлят"

Мюзикл для детей "Волк , Коза и..."

11.12.2008


Мюзикл для детей "Волк , Коза и..."

Мюзикл «Том Сойер, или - Любовь, где ты?»

28.04.2009


Мюзикл «Том Сойер, или - Любовь, где ты?»

Открытие сезона в детской филармонии

10.10.2011


Открытие сезона в детской филармонии

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх