Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

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В Деткой филармонии идёт масштабная подготовка к мюзиклу "Детям можно всё?!". Илья Вохмянин окончил 3 класс музыкальной школы. В мюзикл он попал неслучайно - мальчик учится на музыкально-театральном отделении - в будущем мечтает стать актером. Он играет на саксофоне, поёт в хоре, читает стихи и учится актерскому мастерству. Новые впечатления, знакомства, навыки - Илья этому очень рад.





ИЛЬЯ ВОХМЯНИН:

«Мне показалось, что если принять участие в мюзикле - это будет как-то для меня лучше, потому что я раскрою больше секретов в актерском мастерстве, в пении, в хореографии».





А юная Полина Поскрёбышева взяла Гран-При на "Гринландии" и стала её символом. Девочка только окончила первый класс, а уже лучшая из лучших.





ПОЛИНА ПОСКРЕБЫШЕВА:

«Я пришла на конкурс, когда я начала петь, танцевать и выполнять разные задания, и очень старалась, и стала Ассоль».





Ребята прошли строгий конкурсный отбор - они отправляли видеоролики, которые отсматривались авторами мюзикла и педагогами филармонии. Участие мог принять каждый. И теперь 50 ребят ежедневно в течение двух месяцев оттачивают вокальное, хореографическое и актерское мастерство.





ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:

«Мюзикл - название "Детям можно всё?!". Тут есть знак вопроса и знак восклицания. Можно детям всё или детям нельзя всё-таки всё - это уже будет решать зритель. Мюзикл сам про взаимоотношения детей и родителей».





Премьера мюзикла состоится 29 августа в 18:00 в театре на Спасской.