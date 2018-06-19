Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

В Деткой филармонии идёт масштабная подготовка к мюзиклу "Детям можно всё?!". Илья Вохмянин окончил 3 класс музыкальной школы. В мюзикл он попал неслучайно - мальчик учится на музыкально-театральном отделении - в будущем мечтает стать актером. Он играет на саксофоне, поёт в хоре, читает стихи и учится актерскому мастерству. Новые впечатления, знакомства, навыки - Илья этому очень рад.
ИЛЬЯ ВОХМЯНИН:
«Мне показалось, что если принять участие в мюзикле - это будет как-то для меня лучше, потому что я раскрою больше секретов в актерском мастерстве, в пении, в хореографии».
А юная Полина Поскрёбышева взяла Гран-При на "Гринландии" и стала её символом. Девочка только окончила первый класс, а уже лучшая из лучших.
ПОЛИНА ПОСКРЕБЫШЕВА:
«Я пришла на конкурс, когда я начала петь, танцевать и выполнять разные задания, и очень старалась, и стала Ассоль».
Ребята прошли строгий конкурсный отбор - они отправляли видеоролики, которые отсматривались авторами мюзикла и педагогами филармонии. Участие мог принять каждый. И теперь 50 ребят ежедневно в течение двух месяцев оттачивают вокальное, хореографическое и актерское мастерство.
ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мюзикл - название "Детям можно всё?!". Тут есть знак вопроса и знак восклицания. Можно детям всё или детям нельзя всё-таки всё - это уже будет решать зритель. Мюзикл сам про взаимоотношения детей и родителей».
Премьера мюзикла состоится 29 августа в 18:00 в театре на Спасской.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"