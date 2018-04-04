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Новости / Культура

Кировские балерины выступят на сцене Большого театра

Вчера, 15:02 | Просмотров: 169 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Коллектив кировской школы классического танца выступит на сцене Большого театра в Москве. На конкурсе фонда Илзе Лиепа балет вятских танцоров завоевал золотой диплом. Балерины съездили в Артек и теперь готовятся к грандиозному концерту в столице. 

Отдохнувшие, загоревшие после смены в лагере Артек и набравшиеся сил после трудного конкурса, балерины школы классического танца снова на репетиции. Не так давно коллектив принял участие в одном из самых престижных всероссийских хореографических состязаний на соискание Национальной премии детского и юношеского танца Илзе Лиепа «Весна священная».

Кировские балерины выступят на сцене Большого театраНАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР МБУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»:
«Мы прошли несколько стадий конкурсного отбора. Все началось в сентябре 2017 года. Мы обменивались видеозаписями, с нами вели большую работу представители фонда. Очень известные балетмейстеры России. Они разбирали очень серьезно наши постановки, наши концертные номера. Вносили свои предложения. Отобрали несколько номеров для показа на гала-концерте этого конкурса». 

Обладатели золотого диплома конкурса получают возможность не только посетить творческую смену в знаменитом Артеке, но и возможность участия в спектакле на главной балетной сцене страны — в Большом театре. Спектакль будет поставлен уже в следующем году, однако особого волнения вятские балерины не испытывают. Признаются, что признание у себя дома для них важнее. 

Кировские балерины выступят на сцене Большого театраСОФИЯ ЧЕКМАРЕВА, ВОСПИТАННИЦА МБУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»:
«Я никогда не мечтала танцевать в каких-то больших театрах России. Потому что занималась больше для себя. Мне нравится балет. Он успокаивает меня и здесь я расслабляюсь морально. И вершин, наверно, я никаких не собиралась достичь. Просто выступать в нашем театре и дарить зрителю радость». 

Кировские балерины выступят на сцене Большого театраНАТАЛЬЯ СИНЦОВА, ВОСПИТАННИЦА МБУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»:
«Ну, я понимала, что это очень такой важный конкурс. Для нас всех. И я знала, что это будет очень трудно, и мы долго готовились. Ставили перед собой цель. И я думаю, что у нас все получилось». 

Школа классического танца входит в состав 50 лучших в России. Это коллектив с богатой историей и традициями. Балетная школа в Кирове была открыта в 1960 году ее выпускниками стали тысячи танцоров. И по сей день ее воспитанники не остаются в стороне от культурной жизни города. 


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