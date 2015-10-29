Худрук ДК села Ныр – победитель конкурса лидеров сельских территорий

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Художественный руководитель Дома культуры села Ныр Тужинского района - Иван Иванов стал победителем всероссийского конкурса лидеров сельских территорий. За 4 года активной работы ему удалось привлечь в развитие ДК около трех миллионов небюджетных рублей.





Дом культуры села Ныр - это место, которое объединяет селян. Здесь работают творческие кружки для людей любого возраста. Есть танцевальные, вокальные студии, клуб для пенсионеров. ДК стал преображаться с приходом молодого и активного художественного руководителя. Первое, что сделал Иван Иванов - стал искать способ привлечь средства на ремонт протекавшей кровли. Сделать это удалось в 2013 году - Ныровцы заявились на участие в проекте по поддержке местных инициатив, и у ДК появилась новая кровля. Это была первая победа, и она окрылила Ивана. Он решил не останавливаться и начал привлекать в сельский дом культуры спонсоров со всего района.





ИВАН ИВАНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМА КУЛЬТУРЫ СЕЛА НЫР:

«Мы сегодня видим пластиковые окна везде, двери за счет спонсоров установлены, электро-техническое оборудование. У нас даже районные ДК так не оснащены».





Изменения здесь не только снаружи, но и внутри. Сегодня в ДК идет косметический ремонт. Деньги на него - более одного миллиона рублей - Ивану удалось привлечь благодаря федеральному проекту "Культура малой Родины". По плану полностью отремонтируют стены, пол, потолок, заменят отопительное оборудование.





- До 30 сентября полностью объект должны сдать и отпраздновать новоселье - второй день рождения.





По словам Ивана, он добивается всего, что ему нужно, главное - правильно поставить цель. Так, чтобы привлечь спонсорскую поддержку, он написал более трех тысяч электронных писем. И пускай положительных из них было только пятьдесят - результат впечатляет.





ИВАН ИВАНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМА КУЛЬТУРЫ СЕЛА НЫР:

«ДК полностью перешел на стопроцентное светодиодное освещение. У нас есть светодиодные пароплайзеры, театральная пушка, головы полного вращения».





Сложно поверить, но в сельском ДК светом управляют с помощью компьютера. Это позволяет поднять концерты на более высокий технический уровень.





ИВАН ИВАНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМА КУЛЬТУРЫ СЕЛА НЫР:

«Я полностью оформляю все светом. Ушел от оформления бумагой, искусственными цветами - это пережитки прошлого. Сейчас только вуаль - мне это очень нравится. Когда занавес открывается, зрители говорят: "Вау!"»





В селе Ныр около 500 жителей. На каждый концерт, проходящий в ДК, удается продать 80 билетов - это половина зала. Иван надеется, что после ремонта, зрителей станет еще больше, а дом культуры будет местной достопримечательностью.