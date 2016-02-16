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Новости / Культура

В Киров возвращается кино под открытым небом.

Сегодня, 11:32 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Несколько лет назад фильмы в импровизированном уличном кинотеатре показывали на Спасской улице.
 
Однако по объективным причинам проект пришлось свернуть.
 
Сейчас местом для сеансов выбрана площадка перед зданием «Инженериума» ВятГУ.
 
В следующий четверг здесь будет показан документальный фильм «Пина. Танцующие мечты».
 
Он рассказывает о хореографическом эксперименте немецкой танцовщицы Пины Бауш. Вход на сеанс бесплатный.
 
В случае дождя зрители переместятся в актовый зал.


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