В Киров возвращается кино под открытым небом.
Несколько лет назад фильмы в импровизированном уличном кинотеатре показывали на Спасской улице.
Однако по объективным причинам проект пришлось свернуть.
Сейчас местом для сеансов выбрана площадка перед зданием «Инженериума» ВятГУ.
В следующий четверг здесь будет показан документальный фильм «Пина. Танцующие мечты».
Он рассказывает о хореографическом эксперименте немецкой танцовщицы Пины Бауш. Вход на сеанс бесплатный.
В случае дождя зрители переместятся в актовый зал.
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