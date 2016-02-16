В Киров возвращается кино под открытым небом.

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Несколько лет назад фильмы в импровизированном уличном кинотеатре показывали на Спасской улице.

Однако по объективным причинам проект пришлось свернуть.

Сейчас местом для сеансов выбрана площадка перед зданием «Инженериума» ВятГУ.

В следующий четверг здесь будет показан документальный фильм «Пина. Танцующие мечты».

Он рассказывает о хореографическом эксперименте немецкой танцовщицы Пины Бауш. Вход на сеанс бесплатный.

В случае дождя зрители переместятся в актовый зал.