Современники представили картины ко дню рождения Александра Грина

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Новости культуры. В этом году отмечает юбилей феерия, которую знает и любит весь мир - "Алые паруса" Александра Грина. 95 лет назад наш знаменитый земляк написал эту удивительную романтическую историю. Ей посвящена новая выставка в музее Грина.





Каждый год в канун дня рождения писателя Александра Грина в музее, который носит его имя, устраивают новую выставку. По традиции ее украшают живописные работы, написанные под впечатлением от его произведений. В этот раз экспозицию украсили полотна исключительно вятских мастеров: Горбачева, Сенникова, Серкина, Широковой, Пестова, Фроловой, а также скульптуры Бондарева и Коциенко.





ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "А.С. ГРИН: ВЗГЛЯД ИЗ 21 ВЕКА":

«Наши художники, вдохновленные Грином передают атмосферу юга, экзотики, романтики, солнца, которые исходят из произведений Грина и любят Грина».





Название выставка "Александр Грин: взгляд из 21 века" говорит само за себя. Все работы современные. Многие написаны во время путешествия по Гриновским местам. Дмитрий Сенников представил свои южные этюды. Для него Грин не отделим от моря. А все что связано с ним похоже на сказку.





ДМИТРИЙ СЕННИКОВ, ХУДОЖНИК, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:

« Солнцу, воздух - мы чувствуем это изнутри. Морской воздух, ракушки, прибой, звезды, темные ночи - ощущение, что ты в сказке находишься ».

Художник и путешественница Ольга Барышникова уже 12 лет пишет иллюстрации к произведениям Грина. Это не просто ее любимый писатель - она считает его своим учителем. Говорит, что язык Грина необычайно образный.





ОЛЬГА БАРЫШНИКОВА, ХУДОЖНИК, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:

«Он мне очень близок и как человек, и то, что он пишет. Я его понимаю - описание души, наши волнения, для меня это важно».





На выставке можно увидеть не только живопись, здесь есть уникальные документы, редкие рукописи, отражающие личность, жизнь и творчество Александра Грина. И конечно книги, его самое яркое произведение, феерия "Алые паруса", представлено в разных изданиях.