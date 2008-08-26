ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

16 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.8932
EURO: 76.0576
Погода в городе Кирове:
днём:  +13...+15°C
вечером:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кировской области пройдет фестиваль народного творчества «Дворянское гнездо».

Вчера, 12:31 | Просмотров: 157 | Версия для печати
Поделиться новостью:
25 августа в г. Яранске пройдёт большой праздник.
 
На главной городской площади состоится межрайонный фестиваль народного творчества и ремёсел «Дворянское гнездо».
 
Он проходит в Яранском районе более 10 лет для поддержки творчества, популяризации вятских народных промыслов и ремёсел.
 
Многие знают местную мастерицу глиняной игрушки Нину Колчину, которая живёт в деревне Дворяне. Именно её игрушки, расписанные в характерных бело-голубых цветах, стали толчком для старта устройства фестиваля в честь народного творчества.
 
«Дворянское гнездо» собирает умельцев со всей округи. Мастера традиционных ремёсел и народных промыслов, предприниматели представляют плетение из бисера, изделия из бересты, лозы, вышивку и т.д. Приезжают также народные коллективы и фольклорные ансамбли.
 
На фестивале будут работать мастер-классы по народным художественным промыслам, площадка «Достопримечательности села». Кроме того, состоится интерактивная пешая экскурсия для детей «Загадки старого города».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельничском районе столкнулись тепловоз и «КамАЗ».

12:20 16.08.2018


В Котельничском районе столкнулись тепловоз и «КамАЗ».

В Омутнинске установили личность мужчины, утонувшего в реке.

11:49 16.08.2018


В Омутнинске установили личность мужчины, утонувшего в реке.

В Кировской области на общественное обсуждение представлен Лесной план.

11:25 16.08.2018


В Кировской области на общественное обсуждение представлен Лесной план.

Новый манеж «Вересники» оценили тренеры по легкой атлетике.

11:19 16.08.2018


Новый манеж «Вересники» оценили тренеры по легкой атлетике.

Футболисты кировского «Факела» переиграли своего главного соперника.

11:11 16.08.2018


Футболисты кировского «Факела» переиграли своего главного соперника.

В Кирове организаторов подпольных игорных клубов приговорили к условному сроку.

11:03 16.08.2018


В Кирове организаторов подпольных игорных клубов приговорили к условному сроку.

Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.

10:53 16.08.2018


Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.

Все новости

Вести. Кировская область

С начала года в ДТП пострадали 174 жителя Кирова

11:43 16.08.2018


С начала года в ДТП пострадали 174 жителя Кирова

В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколу

10:57 16.08.2018


В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколу

В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму

10:54 16.08.2018


В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму

В Кировской области усилят борьбу с фальсификатом

17:47 15.08.2018


В Кировской области усилят борьбу с фальсификатом

Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧС

17:44 15.08.2018


Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧС

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Праздник народного творчества в Яранском районе

26.08.2008


Праздник народного творчества в Яранском районе

Фестиваль "Дворянское гнездо"

01.09.2008


Фестиваль "Дворянское гнездо"

В Кирове открывается фестиваль "Кладовая ремесел".

03.11.2014


В Кирове открывается фестиваль "Кладовая ремесел".

В Кирове проходит фестиваль «Кладовая ремесел»

04.11.2017


В Кирове проходит фестиваль «Кладовая ремесел»

«Дворянская» игрушка в доме-музее Салтыкова-Щедрина

22.05.2014


«Дворянская» игрушка в доме-музее Салтыкова-Щедрина

В Кировской области состоится конкурс "Мастеровые Вятка".

22.03.2016


В Кировской области состоится конкурс "Мастеровые Вятка".

Популярные новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

02.08.2018


В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

03.08.2018


В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх