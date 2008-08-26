В Кировской области пройдет фестиваль народного творчества «Дворянское гнездо».

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25 августа в г. Яранске пройдёт большой праздник.

На главной городской площади состоится межрайонный фестиваль народного творчества и ремёсел «Дворянское гнездо».

Он проходит в Яранском районе более 10 лет для поддержки творчества, популяризации вятских народных промыслов и ремёсел.

Многие знают местную мастерицу глиняной игрушки Нину Колчину, которая живёт в деревне Дворяне. Именно её игрушки, расписанные в характерных бело-голубых цветах, стали толчком для старта устройства фестиваля в честь народного творчества.

«Дворянское гнездо» собирает умельцев со всей округи. Мастера традиционных ремёсел и народных промыслов, предприниматели представляют плетение из бисера, изделия из бересты, лозы, вышивку и т.д. Приезжают также народные коллективы и фольклорные ансамбли.

На фестивале будут работать мастер-классы по народным художественным промыслам, площадка «Достопримечательности села». Кроме того, состоится интерактивная пешая экскурсия для детей «Загадки старого города».