В краеведческом музее открылась выставка «Цветы как символ времени»

В Кировском краеведческом музее открылась выставка "Цветы как символ времени".
Цветы – самое красивое и поэтичное создание природы - всегда находили место в жизни людей. На протяжении всей истории человечества красота цветов восхищала и была воспета в разных культурах.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
Цветы как символ времени. Мы просто хотели выставить экспонаты из разных коллекций, которые объединяет один момент - это цветочные узоры и орнаменты. У нас все-таки достаточно богатые наши фондовые коллекции.
Предметы крестьянского костюма, крестьянская деревянная утварь, фарфоровая посуда производства российских и советских заводов, живописные полотна и самые разнообразные предметы обихода.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Во-первых, мы хотели сделать эту выставку просто красивой. Просто посмотреть на красивые экспонаты. У многих представление, что вот зачем в музей идти, там одно старье, но здесь нет старья, здесь экспонаты своего времени. Посмотреть на нашу коллекцию фарфора».
Также посетители смогут посмотреть видеосюжеты, знакомящие с искусством составления букетов. Гостям музея предлагаются и самим проявить творчество на мастер-классах по изготовлению бумажных цветов.
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