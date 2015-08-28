В Кирове прошел фестиваль молодежных увлечений «AiO»

Поделиться новостью:

В Кирове прошел летний фестиваль молодежных увлечений «AiO». Это шанс рассказать о своем увлечении, почерпнуть идеи или вдохновиться, найти единомышленников и выбрать занятие по душе.





Тема шестого фестиваля - наши герои. Для всех они разные, одинаковое одно: на них хочется быть похожими. Основной посыл фестиваля в том, что творчество объединяет разных людей иногда диаметрально противоположных, но здесь они дружат, общаются и им интересно.





АННА ИЛЬЕНКО, ОРГАНИЗАТОР:

«Когда вы работаете или студент и все оно в одной колее, а это праздник, это отдушина».





Самое массовое направление - это косплей. Его суть в том, что люди копируют образ персонажей из мультфильмов, компьютерных игр и комиксов. Костюмы можно приобрести готовыми, но в основном делаются своими руками. Алена Буракова шесть лет занимается косплеем. На фестивале предстала в образе богини войны. Как призналась девушка, этот персонаж очень близок ей по сути. На изготовление костюма у Алены ушло очень много труда и времени.





АЛЕНА БУРАКОВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:

«У меня на этот костюм ушло около семи месяцев. Сделано из непрофессиональных материалов, в Кирове найти материал трудно, а заказывать дорого, поэтому приходится очень выкручиваться».





В программе фестиваля было запланировано дефиле костюмов, сценические и вокальные выступления, танцевальные номера. В состав жюри вошли призеры, победители и лауреаты российских и международных конкурсов. Добавим, что гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах, поиграть в игры и хорошо провести время в кругу единомышленников.