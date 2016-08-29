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Новости / Культура

Библиотека Герцена показала артефакты из Японии

Вчера, 18:44 | Просмотров: 109 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Внимание, фанаты японской культуры, искусства кинематографа и мультфильмов Миядзаки! В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Красота страны восходящего солнца", которая почти целиком состоит из редких артефактов, привезенных из Японии. 

Инга Тарарушкина - жена офицера. Мужа недавно перевели служить в Киров, до этого семья жила на Дальнем Востоке. В 45 лет она впервые в жизни съездила в Токио, эта поездка была подарком мужа на День рождения. Визит в страну Восходящего солнца изменил всю её жизнь.

Библиотека Герцена показала артефакты из ЯпонииИНГА ТАРАРУШКИНА:
«Там уклад жизни совсем другой, еда совсем другая, движение всё наоборот. А на следующий день я поняла, что всё это очень удобно и продумано». 

Женщина начала учить японский язык, самостоятельно съездила в Японию еще раз, на Хоккайдо, в Саппоро. Привезла из Японии огромное количество сувениров, большая часть которых и составляет выставку. Друзей среди японцев у Инги пока нет. Поговорить по-японски в Кирове шансов немного. Но горячее воображение спасает её от одиночества. 

ИНГА ТАРАРУШКИНА:
«Зачем я учу японский язык, если мне не с кем общаться? Я придумываю себе потерявшегося японца на улицах Кирова, и он просит меня его куда-то отвезти». 

В фондах библиотеки имени Герцена немало ценных книг, связанных именно с Японией. Журнал аполлон за 1915 год с большой статьей про японское искусство. Интерес к Японии в России и мире начала 20 века был огромный. Японская традиционная графика предвосхитила творчество таких художников как Тулуз Латрек и Ван Гог. 

Библиотека Герцена показала артефакты из ЯпонииЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Это книга "Искусство Японии 1908 года". Не каждая библиотека может похвастаться такими фондами». 

Есть на выставке и книги, особенно дорогие заведующей отдела литературы на иностранных языках. Это югославские издания про оригами, с подробными схемами фигурок.

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Тут есть несколько книг про оригами, которые я купила еще 1969 году, когда школу окончила. Все эти выкройки. А потом, когда дети появились, я сама научилась складывать». 

Япония – ни с чем несравнимая страна с богатейшей культурой, равной которой в мире найти невозможно. Не каждый может позволить себе путешествие в Токио или на Хоккайдо. Но это не повод отчаиваться, пока есть на свете библиотека имени Герцена с её фондами и выставкой "красота страны Восходящего солнца". 


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