В музее Васнецовых начался капитальный ремонт

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В мраморном зале Васнецовского музея начался ремонт. Благодаря федеральной субсидии из резервного фонда, в здании будут проведены самые необходимые работы.





Капитального ремонта в мраморном здании вятского художественного музея никогда не проводилось. Оно было построено в начале девяностых и мраморная облицовка как фасада, так и интерьера нуждается в проверке на прочность. Есть места, где плиты уже отпали от стен. Тянуть с ремонтом было нельзя. На эти цели музей получил больше 11ти миллионов рублей.





АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. ВАСНЕЦОВЫХ:

«По сметам у нас предусмотрено: ремонт фасадов, ремонт входной зоны, замена окон и, соответственно, здесь внутри. В этой части помещения будут просматривать плитку на момент крепления. То есть вы видите, что художественный музей уже подготовился к ремонту и внешних и внутренних пространств. Мы убрали экспозицию».





Несмотря на то, что на данный момент работа ведется только снаружи, экспозиции были убраны, а выставочные залы заклеены пленкой, чтобы внутрь не попадала пыль. Согласно проекту, до осеннего похолодания, будут завершены работы с фасадом, затем ремонт начнется в помещении. Все работы будут завершены до 15 декабря.





ВЛАДИМИР МАЙБОРОДА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

«Здесь все сохраняется в том же виде, как и было. То есть ремонт и фасада и внутренний, он как бы делается выборочно. Есть аварийные места. Которые уже ну как бы осыпаются. Мраморная плитка, например, сверху может упасть. Это все надо закрепить и чтобы люди, когда посещали музей, были в безопасности. И внутри таже самая картина. То есть основная трудность — это, конечно, подобрать все в цвет. Чтобы все было в одном виде, интерьере, цвете».





В декабре музей откроется после ремонта новой масштабной выставкой работ художников Васнецовых.