ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

22 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.6163
EURO: 78.1983
Погода в городе Кирове:
ночью:  +7...+9°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В музее Васнецовых начался капитальный ремонт

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 105 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В мраморном зале Васнецовского музея начался ремонт. Благодаря федеральной субсидии из резервного фонда, в здании будут проведены самые необходимые работы. 

Капитального ремонта в мраморном здании вятского художественного музея никогда не проводилось. Оно было построено в начале девяностых и мраморная облицовка как фасада, так и интерьера нуждается в проверке на прочность. Есть места, где плиты уже отпали от стен. Тянуть с ремонтом было нельзя. На эти цели музей получил больше 11ти миллионов рублей. 

В музее Васнецовых начался капитальный ремонтАННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. ВАСНЕЦОВЫХ: 
«По сметам у нас предусмотрено: ремонт фасадов, ремонт входной зоны, замена окон и, соответственно, здесь внутри. В этой части помещения будут просматривать плитку на момент крепления. То есть вы видите, что художественный музей уже подготовился к ремонту и внешних и внутренних пространств. Мы убрали экспозицию». 

Несмотря на то, что на данный момент работа ведется только снаружи, экспозиции были убраны, а выставочные залы заклеены пленкой, чтобы внутрь не попадала пыль. Согласно проекту, до осеннего похолодания, будут завершены работы с фасадом, затем ремонт начнется в помещении. Все работы будут завершены до 15 декабря. 

В музее Васнецовых начался капитальный ремонтВЛАДИМИР МАЙБОРОДА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Здесь все сохраняется в том же виде, как и было. То есть ремонт и фасада и внутренний, он как бы делается выборочно. Есть аварийные места. Которые уже ну как бы осыпаются. Мраморная плитка, например, сверху может упасть. Это все надо закрепить и чтобы люди, когда посещали музей, были в безопасности. И внутри таже самая картина. То есть основная трудность — это, конечно, подобрать все в цвет. Чтобы все было в одном виде, интерьере, цвете». 

В декабре музей откроется после ремонта новой масштабной выставкой работ художников Васнецовых. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В моногорода Кировской области планируют привлечь более 12 млрд рублей инвестиций.

18:41 22.08.2018


В моногорода Кировской области планируют привлечь более 12 млрд рублей инвестиций.

В Кировской области появятся мобильные патронажные бригады паллиативной помощи.

12:57 22.08.2018


В Кировской области появятся мобильные патронажные бригады паллиативной помощи.

В Свече полицейские обнаружили наркоплантацию.

12:47 22.08.2018


В Свече полицейские обнаружили наркоплантацию.

В Омутнинске бдительные соседи не дали украсть телевизор у пенсионерки.

12:42 22.08.2018


В Омутнинске бдительные соседи не дали украсть телевизор у пенсионерки.

В Кирове ищут подозреваемого в хищении денег с чужой банковской карты.

12:35 22.08.2018


В Кирове ищут подозреваемого в хищении денег с чужой банковской карты.

В ХК "Олимпия" сменился главный тренер.

12:29 22.08.2018


В ХК "Олимпия" сменился главный тренер.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

12:23 22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся спортивный фестиваль «Ветераны на старт!»

18:31 22.08.2018


В Кирове состоялся спортивный фестиваль «Ветераны на старт!»

В Кирове в третий раз пройдет «Ночь кино»

18:29 22.08.2018


В Кирове в третий раз пройдет «Ночь кино»

Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского района

18:27 22.08.2018


Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского района

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

15:37 22.08.2018


Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?»

11:43 22.08.2018


В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Мраморному зданию вятского художественного музея требуется ремонт

12.04.2016


Мраморному зданию вятского художественного музея требуется ремонт

Открытие новой экспозиции в Вятском художественном музее

04.12.2015


Открытие новой экспозиции в Вятском художественном музее

Необычная выставка «Музыка в музее» открылась в мраморном здании Вятского художественного музея

08.04.2014


Необычная выставка «Музыка в музее» открылась в мраморном здании Вятского художественного музея

Художественный музей имени братьев Васнецовых

30.06.2011


Художественный музей имени братьев Васнецовых

Выставка шедевров из фондов Вятского художественного музея открылась в Белгороде.

02.10.2016


Выставка шедевров из фондов Вятского художественного музея открылась в Белгороде.

День рождения музея Васнецовых

23.12.2013


День рождения музея Васнецовых

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх