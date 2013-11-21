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Детский лагерь "Юность" превратился в "Танцующий континент". Свои новые постановки на первом областном фестивале современного хореографического искусства представили участники профильной смены и гости из других творческих коллективов.





Танцевальный коллектив "Ювента" работает в совершенно новом для себя направлении контемпорари. В отличие от эстрадного здесь - чередование напряжения мышц с расслаблением, резкие остановки, падения и подъёмы, особая работа с дыханием.





НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "ЮВЕНТА":

«Сложность была в технике работы с полом, это жесткий инструмент, он никого не щадит, нужно работать с техникой, с принятием тела, со своим весом».





С юными танцорами работали ведущие хореографы Кирова и других регионов страны. Ребята осваивали новые стили, разучивали новые танцы. Подобная профильная смена в кировских лагерях проводится уже несколько лет подряд.





ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Уникальный проект, где ребята могут и отдыхать, и учиться чему-то новому, показать свое творчество, сегодня мы увидим лучшие номера нашей большой программы».





На гала-концерт приехали и гости из других творческих коллективов. А участники профильной танцевальной смены на первом областном фестивале современного хореографического искусства представили свои новые постановки.





АРСЕНИЙ БУТОРИН, УЧАСТНИК ТЕАТРА ТАНЦА "АДРЕС ДЕТСТВА":

«Очень нравится эта смена, научились мы много чему, мы же танцоры, нам надо познавать многое от разных постановщиков, нам здесь очень нравится » .

ДАРЬЯ ОРЛОВА, УЧАСТНИЦА ТЕАТРА_СТУДИИ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ "ПАСКАЛЬ":

« Направление одно, но у каждого хореографа свой стиль, свои фишечки, и их сложно перенять » .





КСЕНИЯ БУРАКОВА, УЧАСТНИК ТЕАТРА ТАНЦА "АДРЕС ДЕТСТВА":

«У нас тут природа, много всякой живности летает, очень красивые бабочки, и на свежем воздухе лучше себя чувствуешь».





Танцевальный марафон продолжался несколько часов. Все коллективы стремились показать то, чему научились. Также прошли мастер-классы по различным направлениям хореографии.