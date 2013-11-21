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Новости / Культура

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»

Сегодня, 15:37 | Просмотров: 181 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Детский лагерь "Юность" превратился в "Танцующий континент". Свои новые постановки на первом областном фестивале современного хореографического искусства представили участники профильной смены и гости из других творческих коллективов.

Танцевальный коллектив "Ювента" работает в совершенно новом для себя направлении контемпорари. В отличие от эстрадного здесь - чередование напряжения мышц с расслаблением, резкие остановки, падения и подъёмы, особая работа с дыханием.

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "ЮВЕНТА":
«Сложность была в технике работы с полом, это жесткий инструмент, он никого не щадит, нужно работать с техникой, с принятием тела, со своим весом».

С юными танцорами работали ведущие хореографы Кирова и других регионов страны. Ребята осваивали новые стили, разучивали новые танцы. Подобная профильная смена в кировских лагерях проводится уже несколько лет подряд.

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уникальный проект, где ребята могут и отдыхать, и учиться чему-то новому, показать свое творчество, сегодня мы увидим лучшие номера нашей большой программы».

На гала-концерт приехали и гости из других творческих коллективов. А участники профильной танцевальной смены на первом областном фестивале современного хореографического искусства представили свои новые постановки.

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»АРСЕНИЙ БУТОРИН, УЧАСТНИК ТЕАТРА ТАНЦА "АДРЕС ДЕТСТВА":
«Очень нравится эта смена, научились мы много чему, мы же танцоры, нам надо познавать многое от разных постановщиков, нам здесь очень нравится».
 
Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»ДАРЬЯ ОРЛОВА, УЧАСТНИЦА ТЕАТРА_СТУДИИ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ "ПАСКАЛЬ":
«Направление одно, но у каждого хореографа свой стиль, свои фишечки, и их сложно перенять».

Детский лагерь «Юность» превратился в «Танцующий континент»КСЕНИЯ БУРАКОВА, УЧАСТНИК ТЕАТРА ТАНЦА "АДРЕС ДЕТСТВА":
«У нас тут природа, много всякой живности летает, очень красивые бабочки, и на свежем воздухе лучше себя чувствуешь».

Танцевальный марафон продолжался несколько часов. Все коллективы стремились показать то, чему научились. Также прошли мастер-классы по различным направлениям хореографии.


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