В Кирове в третий раз пройдет «Ночь кино»

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27 августа в нашей стране отметят День российского кино. В канун этого праздника в регионе в третий раз пройдет всероссийская акция "Ночь кино".





В акции примут участие 85 субъектов России. В Кировской области "Ночь кино" пройдет на 110 площадках во всех муниципальных районах и городских округах. Традиционно Кировская область в числе 5 лидеров по наибольшему количеству площадок проведения акции. В областном центре центральным местом станет внутренний двор кинотеатра "Смена". В субботу 25 августа в 20.00 во всех регионах страны на различных площадках со свободным доступом будут показаны три российских фильма, отобранные в результате всероссийского онлайн-голосования.





Т АТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«И вот буквально перед вами нам пришла посылка и мы получили диски, которые будут переданы в муниципалитеты и выбор пал на фильмы для детей "Последний богатырь", для семейного просмотра "Рубеж", "Танки"».





Также в рамках акции и подготовки к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве перед каждым киносеансем будет показан специальный ролик. На большинстве площадок акция будет сопровождаться различными тематическими кино-викторинами, выставками, театрализованными выступлениями и развлекательными играми.





ВЛАДИМИР ИВОНИН, ДИРЕКТОР КИНОТЕАТРА "СМЕНА":

«В этот раз мы себе не изменяем и тоже подготовили интересную культурную программу, где наших гостей ждут встреча с киногероями, фотозона. Какие киногерои, пока не скажу, пусть будет тайной, чтобы было интереснее».





Добавим, что среди муниципальных районов лидирующие позиции по количеству площадок и планируемому числу посетителей занимает Яранский, Слободской, Вятскополянский и Юрьянский районы и город Слободской.