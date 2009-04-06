Россиянин Иван Бессонов стал победителем юношеского "Евровидения 2018" по классической музыке.

Поделиться новостью:

На конкурсе молодых музыкантов «Евровидение 2018» впервые за 26 лет его истории победил 16-летний пианист из России Иван Бессонов.

Конкурс Eurovision Young Musicians проходил в столице Шотландии Эдинбурге.

Иван представлял Россию как финалист конкурса "Синяя птица", проведенного телеканалом " Россия 1 ". В конкурсе участвовали музыканты из 18 стран, в финал вышли шестеро.

Сильнейшим был признан Иван Бессонов, исполнивший Первый концерт Чайковского.

Интересная деталь: первым пианистом, севшим за рояль, на котором много лет спустя сыграл на конкурсе Иван, был также россиянин Денис Мацуев. Ныне известный во всем мире музыкант принимал самое активное участие в проведении конкурса юных дарований "Синяя птица".