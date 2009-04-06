Россиянин Иван Бессонов стал победителем юношеского "Евровидения 2018" по классической музыке.
На конкурсе молодых музыкантов «Евровидение 2018» впервые за 26 лет его истории победил 16-летний пианист из России Иван Бессонов.
Конкурс Eurovision Young Musicians проходил в столице Шотландии Эдинбурге.
Иван представлял Россию как финалист конкурса "Синяя птица", проведенного телеканалом "Россия 1
". В конкурсе участвовали музыканты из 18 стран, в финал вышли шестеро.
Сильнейшим был признан Иван Бессонов, исполнивший Первый концерт Чайковского.
Интересная деталь: первым пианистом, севшим за рояль, на котором много лет спустя сыграл на конкурсе Иван, был также россиянин Денис Мацуев. Ныне известный во всем мире музыкант принимал самое активное участие в проведении конкурса юных дарований "Синяя птица".
Добавим, что это уже третья победа россиян, выдвинутых телеканалом "Россия 1
" на международном конкурсе Евровидение. В 2006 году победителями детского Евровидения стали сестры Толмачевы. В 2008 году Евровидение покорил Дима Билан.
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