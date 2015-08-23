Премию Грина вручили Алексею Варламову

Поделиться новостью:

Сегодня в Кирове вручали литературную премию имени Александра Грина. Престижную награду получил Алексей Варламов: писатель, публицист, историк русской литературы, преподаватель.





Алексей Варламов - ректор литинститута имени Горького, прочёл всем собравшимся небольшую лекцию о Грине и о той несправедливости, о тех ударах судьбы, которые испытал великий писатель при жизни. Грин умер в нищете, в последние годы жизни просто голодал, у него самого не было ни одной литературной премии, хотя он так хотел получить одну, заветную.





АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. ГРИНА В 2018 ГОДУ:

«Он мечтал о Нобелевской премии, чтобы объехать весь мир, совершить кругосветное путешествие, посетить все те страны, которые с такой любовью описал. Если бы можно было изобрести машину времени и перекинуть ему туда все те гонорары, которые получила страна за тиражи его книг в советское время, а тиражи были огромные».





К сожалению, у истории нет сослагательного наклонения, повернуть время вспять нельзя, но вернуть исторический долг Грину можно хотя бы через литературную премию его имени. В ряду победителей прошлых лет было немало достойнейших имён, и всё же Варламов - один из немногих из лауреатов, пожалуй, имеет особое право на эту награду, поскольку именно он написал биографию Грина в серии "Жизнь замечательных людей".





АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ПИСАТЕЛЬ:

«Варламов написал труд особенно важный для истории вятской литературы, русской литературы вообще, который должен стать учебником».





Кроме биографии Грина, Варламов написал биографии Пришвина, Булгакова, Алексея Толстого, Платонова и Шукшина в серии "Жизнь замечательных людей". Победитель этого года также написал несколько повестей и романов, которые были отмечены международными и российскими премиями, среди них повести "Рождение" и "Дом в деревне", романы "Затонувший ковчег" и "Мысленный волк" и ряд других литературных произведений.