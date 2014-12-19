В музее Хохрякова выставили картины Инны Широковой

В доме-музее Хохрякова сегодня можно увидеть все краски лета и погрузиться в романтику путешествий. Такое впечатление оставляет выставка работ известной кировской семьи художников Широковых.
Инну Алексеевну Широкову в музее называют не иначе как мастером ярких и неповторимых цветочных композиций. Со знаменитыми натюрмортами художницы Вятское культурное сообщество знакомо очень давно, но вот в доме-музее эти работы выставляются впервые. Идея открытия экспозиции принадлежала исполняющей обязанности заведующей дома-музея, которая решила приурочить ее к награждению художницы почетным знаком за заслуги перед городом Кировом.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА, И.О. ДОМА-МУЗЕЯ ХУДОЖНИКА Н.Н. ХОХРЯКОВА:
«Инна Алексеевна делает композиции по воображению. То есть она представляет роскошный букет, как человек щедрый, она может представить его в величину всего холста. Только добавляет, например, прикладные вещи: дымковскую игрушку, хохломскую посуду или изображает свою любимую кошку».
Любовь в к живописи в семье Широковых передается по наследству. Сын Инны Широковой - художник уже в третьем поколении. Сначала он был удивлен, почему именно его работами решили дополнить мамину выставку. Андрей Широков уверен, что в творчестве многое взял от деда, да и писать любит не натюрморты, а пейзажи. При этом на выставке представлены как вятские красоты, так и заграничные. В другие страны художник ездил за вдохновением.
АНДРЕЙ ШИРОКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«По разным странам, по европейским. Для художника, например было интересно потому, что каждая страна имеет свой колорит. Она обогащает палитру художника. Если у нас, доустим, бывает много серых дней, допустим зимой бывают месяц серые дни, то приедешь оттуда и видишь другой колорит то. Каждая страна там и вода другая и свет другой и все».
В экспозиции представлено около тридцати натюрмортов и пейзажей. Выставка летний вернисаж Инны Широковой продлится до 24 сентября.
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