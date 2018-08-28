В Порошино состоялся рыцарский турнир

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Фестиваль "Хлыновская застава" собрал десятки реконструкторов Средневековья из Кировской области и других регионов.





Тяжелый шлем, латы, другая броня. Без подготовки в таких доспехах можно и на ноги со скамьи не встать. Ландскнехт из Кирова в трудном поединке одержал победу над рыцарем из Ульяновска. Антон готовился к поединку несколько месяцев.





АНТОН ХАРИТОНОВ:

«Специально три месяца тренировался, три-пять раз в неделю. Что бы нормально выйти, нормально "вынести" всех. Очень сложно. Нужно диету соблюдать правильную. Иначе сердечко в какой-то момент может отказать».





Участники турнира - реконструкторы. Они пытаются воссоздать внешний облик средневековых рыцарей. Здесь нужно и историю знать, да еще и усидчивым человеком быть. Каждый элемент доспеха делается вручную.





МИХАИЛ КОЧУНОВ:

- Я это месяц плел.

- Месяц?

- Да.

- Не считали, сколько здесь звеньев?

- Около двенадцать тысяч.





Кольчуги, щиты, клинки, средневековая одежда и конечно же кухня. Участники "Хлыновская застава" реконструируют эпоху средневековья с максимальной точностью.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«А это самая большая реконструкция фестиваля. Трехметровые стены, высокие башни для лучников. Так выглядела средневековая застава».





Рыцарский Турнир - это только часть фестиваля "Хлыновская застава". Здесь можно увидеть и средневековые танцы, игры, конное шоу и многое другое. Гостям фестиваля предлагают пострелять из лука и посетить мастер-классы.





НИКОЛАЙ ИШУТИНОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":

«Вятский воевода Костя Юрьев 15-го века. Самая, наверное, знаменитая средневековая личность Вятки. Мы посвящаем и фестиваль и сражения в его честь».





География фестиваля с каждым годом растет. В этот раз на фестиваль приехали реконструкторы из Пермского края, Удмуртии, Ульяновской области и других регионов России.