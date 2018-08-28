В Порошино состоялся рыцарский турнир

Фестиваль "Хлыновская застава" собрал десятки реконструкторов Средневековья из Кировской области и других регионов.
Тяжелый шлем, латы, другая броня. Без подготовки в таких доспехах можно и на ноги со скамьи не встать. Ландскнехт из Кирова в трудном поединке одержал победу над рыцарем из Ульяновска. Антон готовился к поединку несколько месяцев.
АНТОН ХАРИТОНОВ:
«Специально три месяца тренировался, три-пять раз в неделю. Что бы нормально выйти, нормально "вынести" всех. Очень сложно. Нужно диету соблюдать правильную. Иначе сердечко в какой-то момент может отказать».
Участники турнира - реконструкторы. Они пытаются воссоздать внешний облик средневековых рыцарей. Здесь нужно и историю знать, да еще и усидчивым человеком быть. Каждый элемент доспеха делается вручную.
МИХАИЛ КОЧУНОВ:
- Я это месяц плел.
- Месяц?
- Да.
- Не считали, сколько здесь звеньев?
- Около двенадцать тысяч.
Кольчуги, щиты, клинки, средневековая одежда и конечно же кухня. Участники "Хлыновская застава" реконструируют эпоху средневековья с максимальной точностью.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А это самая большая реконструкция фестиваля. Трехметровые стены, высокие башни для лучников. Так выглядела средневековая застава».
Рыцарский Турнир - это только часть фестиваля "Хлыновская застава". Здесь можно увидеть и средневековые танцы, игры, конное шоу и многое другое. Гостям фестиваля предлагают пострелять из лука и посетить мастер-классы.
НИКОЛАЙ ИШУТИНОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА":
«Вятский воевода Костя Юрьев 15-го века. Самая, наверное, знаменитая средневековая личность Вятки. Мы посвящаем и фестиваль и сражения в его честь».
География фестиваля с каждым годом растет. В этот раз на фестиваль приехали реконструкторы из Пермского края, Удмуртии, Ульяновской области и других регионов России.
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