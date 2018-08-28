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Новости / Культура

Кинематографисты студии «Юность» готовятся к фестивалю

Вчера, 11:32 | Просмотров: 106 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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27 августа кинематографисты отмечают "День российского кино". В этот праздничный день ребята из детской киностудии "Юность" готовились к поездке на очередной кинофестиваль в лагерь "Орлёнок" и изучали азы операторской и репортёрской работы. 

Детской киностудии "Юность" недавно исполнилось 25 лет. Все это время занятия здесь проводит Владимир Овчинников. Воспитанники киностудии поступают учиться в престижные кинематографические вузы страны. Например, в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, ВГИК, некоторые сейчас работают на телевидении. Киностудия снимает игровое и документальное кино. Любимый жанр - юмористические ролики, типа "Ералаша".

Кинематографисты студии «Юность» готовятся к фестивалю ДЕНИС ЮКЛЯЕВ, ВОСПИТАННИК ДЕТСКОЙ КИНОСТУДИИ "ЮНОСТЬ":
«Мне студия дала очень много чего. Я научился фотографировать, научился монтировать, работать со звуком, правильно создавать кадр».

Когда киностудия только открылась, снимали на плёнку, приходилось носить тяжелые металлические кинокамеры, и здесь занимались, в основном, мальчишки. Но с начала 2000-х, когда стали доступны легкие видеокамеры и появились удобные монтажные программы, цифровые фотоаппараты, в студии стало заниматься много девочек.

Кинематографисты студии «Юность» готовятся к фестивалю ЛИЛИЯ БРЮХОВА, ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОЙ КИНОСТУДИИ "ЮНОСТЬ":
«Мне нравится фотографировать. Раньше я тоже фотографировала, но неправильно. Здесь научили выбирать ракурс, фон, работать со светом и цветом». 

В этом году студия взяла первое место за игровой фильм "Вредная" на Всероссийском кинофестивале "Весёлая Ларга" во Владивостоке. Как и все картины в киностудии, этот фильм создан целиком руками детей. Дети были и по ту и по эту сторону кадра. Дети были и актёрами, и телеоператорами, и сценаристами, и осветителями и монтажёрами.

Кинематографисты студии «Юность» готовятся к фестивалю ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ КИНОСТУДИИ "ЮНОСТЬ":
«Год у нас был очень успешный, вы взяли первое места на всех кинофестивалях, где принимали участие. И нас наградили поездкой в детский лагерь «Орлёнок», на кинофорум «Бумеранг». Пять детей поедут туда в сентябре, будут учиться снимать кино у опытных педагогов». 

Для того, чтобы научиться снимать хорошее кино, совершенно не обязательно иметь самую последнюю модель видеокамеры или супер-профессиональный микрофон и святительское оборудование. При очень скромном техническом оснащении, детской киностудии студии "Юность" удается делать маленькие шедевры из года в год. И никакого секрета успеха тут нет. Надо просто любить свое дело.


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