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Новости / Культура

Московский драматический театр пригласил кировчан на спектакли

Вчера, 15:36 | Просмотров: 128 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове начались большие гастроли Московского драматического театра имени Пушкина. Первый спектакль прошел с успехом. 

Гастроли Московского драматического театра имени Пушкина проходят в Кирове сразу на двух площадках - в Театре на Спасской и в Драмтеатре. Для кировского зрителя москвичи привезли разножанровый материал - драмы, комедии, современные пьесы. На большой сцене рискнули показать даже камерные спектакли. 

Московский драматический театр пригласил кировчан на спектаклиЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А.С.ПУШКИНА. 
«Это для нас такой вызов - наши маленькие, камерные спектакли играть на площадке в 300 мест. Но мы хотели, чтобы кировский зритель получил представление о том, чем живет наш театр сегодня».

За выходные театр дал уже два спектакля - драму "Обещание на рассвете" и постановку "С вечера до полудня". Впереди кировчан ждет Мольеровский "Тартюф", пластический спектакль "Материнское поле" и знаменитая комедия "Семейка Краузе". Сами актеры считают эти гастроли праздником и хорошей возможностью познакомиться с кировским зрителем.

Московский драматический театр пригласил кировчан на спектаклиВЕРА ВОРОНКОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Люди, которые ходят в театр по зову сердца - они одинаковые везде. Зрители за пределами Москвы и Питера больше открыты и они в театр идут более жадно, для них играть большее удовольствие».

Московский драматический театр пригласил кировчан на спектаклиАНДРЕЙ ЗАВОДЮК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:
«Мы хотим контакта, хотим, чтобы он получился. В Москве мы его уже заработали. А здесь очень хотим понравиться - как на первом свидании».

Андрей Заводюк уже был однажды в Кирове, после чего начал коллекционировать дымковскую игрушку. Возможно, подарок от министра культуры области теперь пополнит его коллекцию.

Московский драматический театр пригласил кировчан на спектаклиТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы желаем вам вдохновения, новых творческих успехов. Пусть он приносит театру счастье и удачу».

Гастроли Московского драматического театра имени Пушкина проходят в рамках федерального проекта "Большие гастроли", в котором Кировская область ежегодно принимает активное участие.


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