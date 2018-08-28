Московский драматический театр пригласил кировчан на спектакли

В Кирове начались большие гастроли Московского драматического театра имени Пушкина. Первый спектакль прошел с успехом.
Гастроли Московского драматического театра имени Пушкина проходят в Кирове сразу на двух площадках - в Театре на Спасской и в Драмтеатре. Для кировского зрителя москвичи привезли разножанровый материал - драмы, комедии, современные пьесы. На большой сцене рискнули показать даже камерные спектакли.
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А.С.ПУШКИНА.
«Это для нас такой вызов - наши маленькие, камерные спектакли играть на площадке в 300 мест. Но мы хотели, чтобы кировский зритель получил представление о том, чем живет наш театр сегодня».
За выходные театр дал уже два спектакля - драму "Обещание на рассвете" и постановку "С вечера до полудня". Впереди кировчан ждет Мольеровский "Тартюф", пластический спектакль "Материнское поле" и знаменитая комедия "Семейка Краузе". Сами актеры считают эти гастроли праздником и хорошей возможностью познакомиться с кировским зрителем.
ВЕРА ВОРОНКОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Люди, которые ходят в театр по зову сердца - они одинаковые везде. Зрители за пределами Москвы и Питера больше открыты и они в театр идут более жадно, для них играть большее удовольствие».
АНДРЕЙ ЗАВОДЮК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:
«Мы хотим контакта, хотим, чтобы он получился. В Москве мы его уже заработали. А здесь очень хотим понравиться - как на первом свидании».
Андрей Заводюк уже был однажды в Кирове, после чего начал коллекционировать дымковскую игрушку. Возможно, подарок от министра культуры области теперь пополнит его коллекцию.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы желаем вам вдохновения, новых творческих успехов. Пусть он приносит театру счастье и удачу».
Гастроли Московского драматического театра имени Пушкина проходят в рамках федерального проекта "Большие гастроли", в котором Кировская область ежегодно принимает активное участие.
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