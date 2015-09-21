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Новости / Культура

Управление культуры г. Кирова возглавил Иван Строй.

Сегодня, 14:20 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Первый рабочий день Иван Строй начал с посещения объектов культуры областного центра. 
 
В ближайшие дни на многих культурных площадках Кирова организуются праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, поэтому необходимо проверить готовность.
 
Иван Строй также поделился ближайшими планами: до завершения финансового года необходимо проанализировать ситуацию в учреждениях культуры, чтобы грамотно выстраивать их деятельность, а также формировать планы на будущее.
 
Все существующие проекты в сфере культуры города Кирова будут продолжены.
 
Для справки:
Иван Строй родился в 1983 году.
В 2006 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет.
С 2006 по 2011 годы возглавлял ООО «Русский медиа дом».
С 2011 года по 28 августа текущего года работал директором муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос».


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