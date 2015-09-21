Управление культуры г. Кирова возглавил Иван Строй.
Иван Строй родился в 1983 году.
В 2006 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет.
С 2006 по 2011 годы возглавлял ООО «Русский медиа дом».
С 2011 года по 28 августа текущего года работал директором муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос».
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