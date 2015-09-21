Управление культуры г. Кирова возглавил Иван Строй.

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Первый рабочий день Иван Строй начал с посещения объектов культуры областного центра.

В ближайшие дни на многих культурных площадках Кирова организуются праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, поэтому необходимо проверить готовность.

Иван Строй также поделился ближайшими планами: до завершения финансового года необходимо проанализировать ситуацию в учреждениях культуры, чтобы грамотно выстраивать их деятельность, а также формировать планы на будущее.

Все существующие проекты в сфере культуры города Кирова будут продолжены.

Для справки:

Иван Строй родился в 1983 году.

В 2006 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет.

С 2006 по 2011 годы возглавлял ООО «Русский медиа дом».

С 2011 года по 28 августа текущего года работал директором муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос».