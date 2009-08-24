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Новости / Культура

Библиотека Герцена поделилась письмами Александра Грина

Сегодня, 18:22 | Просмотров: 70 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Дни романтики на Вятке продолжаются. В библиотеке имени Герцена сегодня можно познакомиться с экспозицией, посвященной Александру Грину. 

"Другим быть не могу и не хочу," - писал когда-то сам великий писатель. Искать свою мечту Грин начал еще мальчишкой, много путешествовал по свету, но и родная вятская земля оставила свои отблески в сиянии алых парусов. 

Библиотека Герцена поделилась письмами Александра ГринаЕЛЕНА КИЛЯКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«На выставке представлены произведения Александра Грина, начиная от собрания сочинений, избранных произведений. Немало у нас и уникальных, прижизненных изданий, в том числе и дореволюционных».

В каждом произведении неповторимо и талантливо передан многообразный, таинственно-загадочный мир Грина, магия его личности. На выставке можно увидеть удивительные произведения из фондов библиотеки. Это письма и редкие стихи.

Задача выставки - пробудить интерес посетителей к уникальной личности Грина.

ЕЛЕНА КИЛЯКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«Я думаю, что люди заинтересованные, те, кто не привык ограничивать себя только Интернетом, найдет здесь немало интересного. Есть просто любители даже подержать в руках издания прошлых лет. Ведь издания дореволюционные не так часто выходили и не исключено, что такие издания Грин сам держал в руках».

В библиотеке Герцена ждут всех, кого, и век спустя, влечет особый дух романтики его книг. 


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