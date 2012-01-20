Актер Александр Арсентьев пообщался с кировскими школьниками

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Кировские школьники смогли пообщаться с популярным киноактером Александром Арсентьевым. Мероприятие прошло в рамках проекта "Классные встречи".





В Кирове актер театра и кино впервые. За пару дней он обошел историческую часть города, посетил музей истории Хлынова и дом-музей Салтыкова-Щедрина. К слову, одной из любимых его книг является "История города Глупова".





АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВ, АКТЁР:

«У меня очень хорошие, замечательные впечатления, теплые, потому что, когда я глянул на карту и увидел - сколько много здесь музеев и театров, я был приятно удивлен, и подумал, как здорово, какой культурный город».





В свободное от работы время актёр любит рыбачить и путешествовать. Недавно вернулся из Грузии, где с семьей пешком, с рюкзаками осваивал Сванетию. Всего за годы работы в театре Александру Арсентьеву довелось воплотить на сцене более двух десятков образов. Среди самых узнаваемых - Карандышев, Печорин и Меркуцио. Некоторые роли давались непросто - нужно было искать вдохновение. Несколько лет назад в театре ставился спектакль "Бабье царство" по Чехову. Александру досталась роль адвоката.





АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВ, АКТЁР:

«Мне было очень интересно: что такое адвокат 19 века? Я пошел в библиотеку, нашел знаменитые речи, адвокатские выступления знаменитых адвокатов того времени. И по этим речам, по характеристикам этих людей, я придумал своего героя».





Кировские школьники задавали самые разные вопросы, кто-то интересовался секретами актерского мастерства, кто-то пытался узнать его как человека. Константин Пескичев в этом году оканчивает в школу и мечтает стать режиссером.





КОНСТАНТИН ПЕСКИЧЕВ:

«Меня больше интересует его как актера взаимодействие с режиссером и с кем он работал».





Добавим, что "Классные встречи" - всероссийский проект, который проходит в России с сентября 2017 года в формате творческих встреч, мастер-классов, дискуссий, лекций, пресс-конференций с известными людьми России.