В Кирове открыли новый театральный сезон
Никаких костюмов, реквизитов или плакатов нет - разве что в руках у участников акции шарики красного и белого цветов, традиционной цветовой гаммы Театра на Спасской.
Импровизированное театральное шествие состоялось от фонтана на Театральной площади до "Театра на Спасской", в нем приняли участие артисты и сотрудники всех цехов - от монтировщиков и реквизиторов, до директора. Присоединиться к шествию могли все желающие, все, кто влюблён в театр и успел соскучиться по нему за прошедшее лето.
ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Мы открываем свой театральный сезон 21 сентября премьерой "Человечный человек". Затем в октябре будет премьера по Шварцу "Обыкновенное чудо". В конце года планируем премьеру по Чехову "Дуэль"».
Праздничное шествие призвано не только напомнить кировчанам о новом театральном сезоне, но и в целом привлечь внимание к театральному искусству, которое несёт в себе мощное объединяющее начало. Не случайно, Вольтер еще в 18 веке сказал "нация собирается в партере". В Кирове, по подсчётам социологов, в театр ходит от 5-8 процентов от населения города и для этих людей начало сезона - словно глоток свежего воздуха. В небо запустили воздушные шары, чтобы все премьеры прошли удачно, а сезон в целом был таким же легким и изящным как акция "пойдём вместе!"
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