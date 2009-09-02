В Кирове открыли новый театральный сезон

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Наступил сентябрь, а это значит, кировчан ждут новые спектакли, гастроли и фестивали. И сегодня по центру города прошло праздничное шествие. Акция была приурочена к началу театрального сезона и грядущему Году театра.Никаких костюмов, реквизитов или плакатов нет - разве что в руках у участников акции шарики красного и белого цветов, традиционной цветовой гаммы Театра на Спасской.Импровизированное театральное шествие состоялось от фонтана на Театральной площади до "Театра на Спасской", в нем приняли участие артисты и сотрудники всех цехов - от монтировщиков и реквизиторов, до директора. Присоединиться к шествию могли все желающие, все, кто влюблён в театр и успел соскучиться по нему за прошедшее лето.Праздничное шествие призвано не только напомнить кировчанам о новом театральном сезоне, но и в целом привлечь внимание к театральному искусству, которое несёт в себе мощное объединяющее начало. Не случайно, Вольтер еще в 18 веке сказал "нация собирается в партере". В Кирове, по подсчётам социологов, в театр ходит от 5-8 процентов от населения города и для этих людей начало сезона - словно глоток свежего воздуха. В небо запустили воздушные шары, чтобы все премьеры прошли удачно, а сезон в целом был таким же легким и изящным как акция "пойдём вместе!"