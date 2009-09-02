ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.4628
EURO: 79.1362
Погода в городе Кирове:
ночью:  +9...+11°C
утром:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове открыли новый театральный сезон

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 95 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Наступил сентябрь, а это значит, кировчан ждут новые спектакли, гастроли и фестивали. И сегодня по центру города прошло праздничное шествие. Акция была приурочена к началу театрального сезона и грядущему Году театра.

Никаких костюмов, реквизитов или плакатов нет - разве что в руках у участников акции шарики красного и белого цветов, традиционной цветовой гаммы Театра на Спасской.

Импровизированное театральное шествие состоялось от фонтана на Театральной площади до "Театра на Спасской", в нем приняли участие артисты и сотрудники всех цехов - от монтировщиков и реквизиторов, до директора. Присоединиться к шествию могли все желающие, все, кто влюблён в театр и успел соскучиться по нему за прошедшее лето.

В Кирове открыли новый театральный сезонВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Мы открываем свой театральный сезон 21 сентября премьерой "Человечный человек". Затем в октябре будет премьера по Шварцу "Обыкновенное чудо". В конце года планируем премьеру по Чехову "Дуэль"».

Праздничное шествие призвано не только напомнить кировчанам о новом театральном сезоне, но и в целом привлечь внимание к театральному искусству, которое несёт в себе мощное объединяющее начало. Не случайно, Вольтер еще в 18 веке сказал "нация собирается в партере". В Кирове, по подсчётам социологов, в театр ходит от 5-8 процентов от населения города и для этих людей начало сезона - словно глоток свежего воздуха. В небо запустили воздушные шары, чтобы все премьеры прошли удачно, а сезон в целом был таким же легким и изящным как акция "пойдём вместе!"


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

16:34 05.09.2018


В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

Коллекция кировского ботанического сада пополнилась водными растениями.

16:05 05.09.2018


Коллекция кировского ботанического сада пополнилась водными растениями.

Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.

10:50 05.09.2018


Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.

В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

10:43 05.09.2018


В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

Житель Кильмезского района "выиграл приз" и отдал мошенникам 10 тысяч рублей.

10:31 05.09.2018


Житель Кильмезского района "выиграл приз" и отдал мошенникам 10 тысяч рублей.

В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

10:23 05.09.2018


В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

10:15 05.09.2018


Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров

17:56 05.09.2018


Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

17:56 05.09.2018


О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

15:20 05.09.2018


Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

15:19 05.09.2018


Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

О центре травматологии, ортопедии и хирургии

12:15 05.09.2018


О центре травматологии, ортопедии и хирургии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Театр на Спасской готовит премьеру

02.09.2009


Театр на Спасской готовит премьеру

Премьеры в театре на Спасской

14.09.2015


Премьеры в театре на Спасской

Начало театрального сезона

07.09.2012


Начало театрального сезона

Новшества Театра на Спасской

06.09.2006


Новшества Театра на Спасской

История одного города

28.06.2012


История одного города

138 театральный сезон в Кировском драмтеатре

23.09.2014


138 театральный сезон в Кировском драмтеатре

Популярные новости

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх