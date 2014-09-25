Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров
От желающих выступить на кировской сцене не было отбоя. Театры кукол из Европы, Азии и, конечно, России подавали заявки на участие в фестивале "Вятка - город детства". Всего поступило более полусотни заявок. Около тридцати от зарубежных театров.
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Был экспертный совет, был отбор спектаклей. По многим параметрам. Это в связи с тем, что нам нужны разновозрастные спектакли. Т.е. адресованные зрителям разных возрастов».
В итоге отобрали только 12-ть постановок. Фестиваль должен доказать, что театр кукол - это искусство не только для детей, но и для взрослых.
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Наш фестиваль в этом году очень интересен даже авторами. Спектакли, которые будут представлены зрителям - это и Солженицын, и Зощенко, и Мандельштам. Достаточно интересная программа».
Фестиваль "Вятка - город детства" стартует 19-го сентября. Организаторы готовят зрелищное открытие на Театральной площади.
АЛЕНА ЛЫСОВА, РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«У нас будет торжественное открытие с шествием. Карнавальным шествием от театральной площади к нашему театру».
Фестиваль носит конкурсный характер. Будут и победители, и именитое жюри, а также мастер-классы.
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