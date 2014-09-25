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Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров. На вятскую землю приедут 12 коллективов из разных городов России и зарубежные кукольники. Зрители увидят и сказочные истории, и постановки для взрослых.От желающих выступить на кировской сцене не было отбоя. Театры кукол из Европы, Азии и, конечно, России подавали заявки на участие в фестивале "Вятка - город детства". Всего поступило более полусотни заявок. Около тридцати от зарубежных театров.В итоге отобрали только 12-ть постановок. Фестиваль должен доказать, что театр кукол - это искусство не только для детей, но и для взрослых.Фестиваль "Вятка - город детства" стартует 19-го сентября. Организаторы готовят зрелищное открытие на Театральной площади.Фестиваль носит конкурсный характер. Будут и победители, и именитое жюри, а также мастер-классы.