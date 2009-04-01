Мастерица-дымковчанка Ольга Первакова стала победителем Всероссийского конкурса "Молодые дарования"
Ольга Первакова в промысел пришла уже в зрелом возрасте. Поначалу не верила, что получится. Но желание учиться и помощь опытного преподавателя Тамары Ворожцовой принесли свои плоды. А сказочные мотивы всегда привлекали мастерицу.
ОЛЬГА ПЕРВАКОВА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Сказка - это всегда чудо, всегда тайна, что-то необъяснимое, она всегда волнует, ее хочется изобразить, хочется в нее окунуться, а Емеля - он понятен каждому русскому человеку, это, мне кажется, воплощение русской души. Мне хотелось слепить именно Емелю, с ведрами, со щукой, именно этот момент, когда он поймал рыбу, свое счастье в реке».
В этой работе Ольге удалось воплотить свои мечты - создать не только фигуры, но и архитектурные объекты. Деревенские домики и сказочный дворец оказались самыми сложными и в росписи, и в лепке. Работа кировчанки была отмечена дипломом первой степени в номинации «Народная игрушка» на всероссийском конкурсе «Молодые дарования».
НАДЕЖДА КОПОСОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ "ВЯТКА":
«К этой выставке мы готовимся заранее, почти год, мастеру нужно определиться с темой, с сюжетом, потом после зарисовок налепливаются работы, строится композиция».
И сейчас по следам Емели можно отправиться в путешествие по сказке "По щучьему велению" в дымковском стиле. Добавим, что в этом году на конкурсе "Молодые дарования" было представлено свыше тысячи произведений 350 авторов из 36 регионов страны.
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