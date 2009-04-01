Мастерица-дымковчанка Ольга Первакова стала победителем Всероссийского конкурса "Молодые дарования"

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Мастерица дымковской игрушки стала победителем Всероссийского конкурса "Молодые дарования". Жюри отметило композиция Ольги Перваковой «Путешествие в сказку «По щучьему велению».Ольга Первакова в промысел пришла уже в зрелом возрасте. Поначалу не верила, что получится. Но желание учиться и помощь опытного преподавателя Тамары Ворожцовой принесли свои плоды. А сказочные мотивы всегда привлекали мастерицу.В этой работе Ольге удалось воплотить свои мечты - создать не только фигуры, но и архитектурные объекты. Деревенские домики и сказочный дворец оказались самыми сложными и в росписи, и в лепке. Работа кировчанки была отмечена дипломом первой степени в номинации «Народная игрушка» на всероссийском конкурсе «Молодые дарования».И сейчас по следам Емели можно отправиться в путешествие по сказке "По щучьему велению" в дымковском стиле. Добавим, что в этом году на конкурсе "Молодые дарования" было представлено свыше тысячи произведений 350 авторов из 36 регионов страны.