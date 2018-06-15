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«Мы же говорим с детьми на понятные нам темы, но эти темы интересуют одинаково, как и взрослых, так и детей. Только детям мы не всегда всё объясняем в полном объеме, и не всегда мы детям рассказываем какие-то негативные стороны».

«Работаю и летучей мышью, и козой-мамой, и козленком - старшим сыном».

«Это колоски для нового спектакля "Волк и семеро козлят", они были сделаны - основа - проволока, сверху наклеивался изелон, потом делалась форма - обтягивается тканью, прошивается, и вместо вот этих вот тычинок вот такие вот вставляются стяжки».

Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят" по мотивам сказки братьев Гримм. Чем необычная новая постановка?Старая, но не теряющая актуальность сказка скоро появится на сцене кукольного театра. Известный всем сюжет, добрый юмор, противоборство добра и зла никого не оставит равнодушным. Спектакль рассчитан на самых маленьких, но и взрослые смогут оценить его по достоинству, а что-то даже взять на заметку.7 героев - 4 актёра. В течение спектакля артисты будут меняться ролями - Евгении Тарасовой придётся вжиться в три.Много внимания уделяется деталям - декорации должны полностью погружать зрителей в сказку. Сегодня мастера изготавливали мельницу из фанеры.Попасть в сказку можно будет с 29 сентября в Кировском театре кукол.