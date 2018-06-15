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Новости / Культура

Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят"

Вчера, 12:02 | Просмотров: 103 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят" по мотивам сказки братьев Гримм. Чем необычная новая постановка?

Старая, но не теряющая актуальность сказка скоро появится на сцене кукольного театра. Известный всем сюжет, добрый юмор, противоборство добра и зла никого не оставит равнодушным. Спектакль рассчитан на самых маленьких, но и взрослые смогут оценить его по достоинству, а что-то даже взять на заметку.

Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят"ИГНАТИЙ КИРИЛЛОВ, РЕЖИССЕР:
«Мы же говорим с детьми на понятные нам темы, но эти темы интересуют одинаково, как и взрослых, так и детей. Только детям мы не всегда всё объясняем в полном объеме, и не всегда мы детям рассказываем какие-то негативные стороны».
 
 
7 героев - 4 актёра. В течение спектакля артисты будут меняться ролями - Евгении Тарасовой придётся вжиться в три.

Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят"ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА, АКТРИСА КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Работаю и летучей мышью, и козой-мамой, и козленком - старшим сыном».
 
 
Много внимания уделяется деталям - декорации должны полностью погружать зрителей в сказку. Сегодня мастера изготавливали мельницу из фанеры.

Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят"АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А за этими дверями находится бутафорская мастерская, где художники трудятся над декорациями, которые придадут особенную атмосферу спектаклю».

Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля "Про Волка и козлят"ЕЛЕНА ЧАШНИКОВА, ХУДОЖНИК-БУТАФОР:
«Это колоски для нового спектакля "Волк и семеро козлят", они были сделаны - основа - проволока, сверху наклеивался изелон, потом делалась форма - обтягивается тканью, прошивается, и вместо вот этих вот тычинок вот такие вот вставляются стяжки».
 
 
Попасть в сказку можно будет с 29 сентября в Кировском театре кукол.


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