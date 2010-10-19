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Новости / Культура

Литературный вечер, посвященный Льву и Алексею Толстым в библиотеке Пушкина

Вчера, 17:57 | Просмотров: 88 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В библиотеке имени Пушкина состоялся литературный вечер, посвященный двум великим русским писателям: Льву и Алексею Толстым. Эти литераторы приходятся друг другу дальними родственниками, и в этом году отмечаются их юбилеи: 190 и 135 лет со дня рождения.

Внимание к личной жизни писателей, к их женам и любовницам и романтическим перипетиям - словно они герои таблоидов - беспроигрышная тема для любого литературного вечера. Особенно, когда речь идет о таких людях как Лев Николаевич и Алексей Николаевич Толстые. Поговорить есть о чём. Лев Николаевич сам в дневниках подробнейшим образом рассказал о своей личной жизни до и после брака. Алексей Николаевич был женат три раза, и каждая из его жен заслуживала бы отдельной лекции - всё это были женщины неординарные.

Литературный вечер, посвященный Льву и Алексею Толстым в библиотеке ПушкинаМАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА:
«Про Алексея Николаевича, мы расскажем про его музу, про Крандиевскую. И будем читать её стихи, потому что про Крандиевскую никто не слышал».
 
 
Толстые приходятся друг другу очень дальними родственниками, а общего в характере этих писателей еще меньше. Алексей Толстой, которого называли "красным графом" вернулся из эмиграции и был обласкан советскими властями, получил три сталинские премии, и имел соответствующую таким заслугам репутацию приспособленца. Он автор знаменитой фразы: "моя семья голодать не будет" - и не голодала ни в какие годы ни при каком режиме. Лев Толстой - фигура более крупная, писатель с мировым именем, нонконформист. С властями и с церковью не очень считался. Отказавшись от авторских прав на свои книги, он лишил семью денег на многие годы вперед.
 
 
Организаторы литературного вечера озвучили свою версию ухода Льва Толстого из Ясной Поляны в возрасте 82 лет.

МАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА:
«И он понял, что в барской жизни он не найдет барского идеала. И единственный вариант - уйти от жены и их дома, что все это мешает жить по-христиански».
 
 
И всё же простого объяснения того, почему Толстой ушёл из дома и вскоре умер, быть не может. В последние годы писатель все дальше отходил от литературы, плотный круг поклонников его философии все сильнее напоминал секту, в семье отношения были очень сложные, особенно с супругой, которая предпринимала несколько попыток самоубийства.
 
 
Про версии ухода Толстого из дома написаны целые книги и монографии. Например, работа Павла Басинского "Бегство из рая".


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