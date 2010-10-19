Литературный вечер, посвященный Льву и Алексею Толстым в библиотеке Пушкина

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«Про Алексея Николаевича, мы расскажем про его музу, про Крандиевскую. И будем читать её стихи, потому что про Крандиевскую никто не слышал».

Толстые приходятся друг другу очень дальними родственниками, а общего в характере этих писателей еще меньше. Алексей Толстой, которого называли "красным графом" вернулся из эмиграции и был обласкан советскими властями, получил три сталинские премии, и имел соответствующую таким заслугам репутацию приспособленца. Он автор знаменитой фразы: "моя семья голодать не будет" - и не голодала ни в какие годы ни при каком режиме. Лев Толстой - фигура более крупная, писатель с мировым именем, нонконформист. С властями и с церковью не очень считался. Отказавшись от авторских прав на свои книги, он лишил семью денег на многие годы вперед.

«И он понял, что в барской жизни он не найдет барского идеала. И единственный вариант - уйти от жены и их дома, что все это мешает жить по-христиански».

И всё же простого объяснения того, почему Толстой ушёл из дома и вскоре умер, быть не может. В последние годы писатель все дальше отходил от литературы, плотный круг поклонников его философии все сильнее напоминал секту, в семье отношения были очень сложные, особенно с супругой, которая предпринимала несколько попыток самоубийства.

В библиотеке имени Пушкина состоялся литературный вечер, посвященный двум великим русским писателям: Льву и Алексею Толстым. Эти литераторы приходятся друг другу дальними родственниками, и в этом году отмечаются их юбилеи: 190 и 135 лет со дня рождения.Внимание к личной жизни писателей, к их женам и любовницам и романтическим перипетиям - словно они герои таблоидов - беспроигрышная тема для любого литературного вечера. Особенно, когда речь идет о таких людях как Лев Николаевич и Алексей Николаевич Толстые. Поговорить есть о чём. Лев Николаевич сам в дневниках подробнейшим образом рассказал о своей личной жизни до и после брака. Алексей Николаевич был женат три раза, и каждая из его жен заслуживала бы отдельной лекции - всё это были женщины неординарные.Организаторы литературного вечера озвучили свою версию ухода Льва Толстого из Ясной Поляны в возрасте 82 лет.Про версии ухода Толстого из дома написаны целые книги и монографии. Например, работа Павла Басинского "Бегство из рая".